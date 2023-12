Desde DNI vencido hasta el retiro de padres del parque: los incidentes del examen de admisión de San Marcos

Esta mañana se llevó a cabo una nueva jornada del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta vez, la Decana de América recibió a casi 5.000 jóvenes para obtener una vacante de cualquier carrera relacionada a las Ciencias de la Salud, menos de Medicina Humana.

Las puertas se abrieron alrededor de las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m., la cual luego de esta hora no se dejaría ingresar a nadie por ningún motivo. Sin embargo, en esta nueva fecha también ocurrieron situaciones que no pudieron ser superadas y otras que fueron rechazadas.

A través de TikTok se compartió un video, donde una joven rompe en llanto luego de que se le prohíba el ingreso a la casa de estudios para rendir su examen. Esto debido a que su Documento Nacional de Identidad (DNI) se encontraba vencido.

Postulante no pudo ingresar a dar su examen en San Marcos por estar vencido su DNI. Academia Vonex

A pesar de que intentó en varias oportunidades no la dejaron ingresar, por lo que se tuvo que retirar del lugar. “Todas las veces que hay exámenes de admisión en las universidades públicas es el mismo dilema”, se lee en un comentario.

Padre fue retirado del parque

Una gran parte de los postulantes son menores de edad o recién acaban el colegio, por lo que van acompañados de sus padres o algún familiar. Ellos esperan varias horas hasta culminar la prueba para que se puedan retirar.

Sin embargo, un nuevo video ha sido cuestionado al ver a una vecina que bota a una padre que estaba sentado en un parque esperando a su menor. En las imágenes se puede apreciar que esta persona utiliza una manguera y con el agua trata de mojarlo para que se pare.

Desde olvidar su DNI hasta el retiro de padres del parque: los incidentes del examen de admisión de San Marcos. TikTok (Academia Vonex)

Entre las palabras de los otros padres le decían que no realice esa acción, porque solo esa persona estaba descansando. “Cómo le va a tirar agua señora. Usted está loca, qué tiene”, manifestó un usuario.

De acuerdo con el clip, esta vecina atribuía que le pertenecía, a pesar de conocerse que los parques son espacios públicos administrados por la municipalidad del distrito.

Por otro lado, en otro material audiovisual se visualiza a un postulante llegar corriendo para ingresar, pero se confundió de puerta y tuvo que regresar. Historias parecidas que se han repetido cada año.

Objetos prohibidos

Si estás próximo a dar el examen de admisión en esta casa de estudios debes conocer qué objetos no están permitidos de ingresar y cómo debe ser tu vestimenta. Estas consideraciones son importantes, debido a que pueden ocasionar la retención.

Equipos electrónicos

Útiles escolares como lapicero, borrador, tajador, entre otros.

Libro o cuadernos

Mientras tanto, es necesario considerar que no debes llevar gorra, capucha, chullo, jean, correa, reloj, arete, maletín y otros artículos. Recuerda que, los útiles que necesitas para rendir la prueba lo brindará la misma universidad.

Así se lleva a cabo el examen de admisión de la UNMSM. - Crédito: Universidad de San Marcos

De acuerdo con el reglamento de la casa de estudios, los postulantes deben ir vestidos con buzo y polo de algodón, con la finalidad de no ser retenidos. Además, el cabello debe estar recogido para atrás.