Juan Carlos Villena será fiscal de la Nación tras suspensión de Patricia Benavides: ¿Qué piensa de la prensa, la Fiscalía y la CIDH?

Patricia Benavides fue suspendida por 6 meses por la JNJ. Pablo Sánchez asumió el cargo, pero declinará este lunes 11 de diciembre. Foto: composición Infobae

El fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana se convertirá en fiscal de la Nación interino ante la declinación de Pablo Sánchez, quien asumió el referido cargo luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la suspensión preventiva de Patricia Benavides por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en las altas esferas del Ministerio Público.

Villena Campana es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, casa de estudios donde también cursó una maestría en Derecho Penal. Ingresó al Ministerio Público en 1994 como técnico en abogacía en una Fiscalía Penal de Arequipa. Luego se desempeñó fiscal de prevención del delito de Arequipa y Huancavelica, entre 1995 y 2003.

En 2004 pasó al Distrito Fiscal de Ica, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Ahí fue fiscal superior penal y de familia, así como jefe de la Oficina Desconcertada de Control Interno y presidente de la Junta de Fiscales Superiores.

En junio de 2022, la JNJ lo nombró fiscal supremo titular junto a la ahora suspendida Patricia Benavides. El entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, lo designó en la Fiscalía Suprema de Familia.

La entrevista en la JNJ

Antes de ser elegido fiscal supremo, los consejeros de la JNJ entrevistaron a Juan Carlos Villena, a fin de determinar su solvencia, idoneidad, trayectoria, proyección y conocimiento de la realidad nacional.

El consejero Guillermo Thornberry le preguntó sobre cuál debería ser la relación de los fiscales con la prensa, un tema que, sin conocerlo en ese momento, sería uno de los principales cuestionamientos a la gestión de Patricia Benavides.

“Yo considero que los fiscales no deben declarar a la prensa o, cuando sea estrictamente necesario, para hacer una precisión, una aclaración. Quizás, incluso, es mejor sacarlo como una nota de prensa. Pero creo que salir a conferencias de prensa o hacer aclaraciones no es lo más prudente, sobre todo que a veces las noticias —cuando uno hace esa precisión— no sale como uno hubiera querido que se aclare. Creo que no es lo más prudente”, respondió Villena Campaña indubitadamente.

Próximo fiscal de la Nación considera que fiscales no deben declarar a los medios de comunicación | Justicia TV

De acuerdo con fuentes de Infobae Perú, al inicio de su gestión, la suspendida exfiscal de la Nación dispuso que cada declaración o entrevista de los fiscales a los medios de comunicación tenía que ser previamente autorizada por su despacho. Prueba de ello es la reciente solicitud de la fiscal Marita Barreto para brindar sus descargos a la prensa ante los ataques de Patricia Benavides en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato también vienen siendo víctimas de cuestionados procesos disciplinarios en la Autoridad Nacional de Control, que maneja el también cuestionado Juan Antonio Fernández Jerí, por su apertura con la prensa. Tal es el caso de Rafael Vela, quien fue suspendido 8 meses por una declaración sobre el caso Cócteles en 2020, y José Domingo Pérez, a quien hace un mes se le abrió una investigación preliminar por dar una entrevista a Canal N.

Su visión como fiscal de la Nación

En su entrevista ante la JNJ también se le consultó sobre las medidas que implementaría en caso llegara a ser fiscal de la Nación. Juan Carlos Villena indicó que “una medida esencial” sería la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público toda vez que, considera, está “completamente desfasada”.

“Una medida esencial es una reforma o una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público porque la Ley Orgánica (actual) es anterior a la Constitución, al Código Civil, al Procesal Civil, al Penal, al Procesal Penal, incluso la Ley de Niños y Adolescentes. Está completamente desfasada. Además, se necesita regular una nueva estructura con las fiscalías especializadas, las fiscalías supremas, otros órganos que se han creado posteriormente. Sabemos conscientemente que ese impulse de una nueva Ley Orgánica tomaría un tiempo, probablemente 6 meses, un año o más”, afirmó.

Además, Villena considera que un fiscal supremo debe coordinar las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional para que “pueda hacer toda una especialidad en la institución en todas las instancias y pueda haber un solo criterio de investigación y de aplicación de la norma”.

Al próximo fiscal de la Nación también se le consultó sobre el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismos internacionales que han sido tema de conversación en las últimas semanas por la liberación del exdictador Alberto Fujimori.

“Las resoluciones se tienen que cumplir y respetarse. Además, seguirse sus criterios que se establecen en sus pronunciamientos pues estamos obligados no solamente por la Constitución, sino por los tratados”, respondió.

Los mariachis

Cuando fue presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ica, Juan Carlos Villena fue sancionado por la Fiscalía Suprema de Control Interno (desactivada tras la creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público) por una celebración de su cumpleaños que incluyó una serenata de mariachis en el centro de trabajo.

Villena precisó que trabajadores, sin consultarle, prepararon la sorpresa y que recibió una amonestación tras reconocer que fue un “acto imprudente” que no se previó. Además, negó que las labores se hayan visto interrumpidas.

“Se llegó a la conclusión que fue la jefa de imagen institucional la que había autorizado el ingreso de estos músicos y que los vigilantes habían juntado la puerta, según ellos en su concepto de seguridad, durante 5 minutos aproximadamente. También se determinó que no se habían suspendido las labores. Sin embargo, la difusión de eso claro que afectaba la imagen y fui sancionado con amonestación, que es la única sanción que tengo y que no impugne porque era consciente de que esa situación era mi responsabilidad por un acto imprudente”, señaló.