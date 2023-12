Marita Barreto le pide a Patricia Benavides que le otorgue autorización para defenderse ante acusaciones

Marita Barreto denuncia reglaje ante investigación contra Patricia Benavides| Composición Infobae

La fiscal superior Marita Barreto le envió ayer un oficio a Patricia Benavides a fin de que le otorgue la autorización correspondiente para brindar entrevistas a medios de comunicación, donde pueda responder a las graves acusaciones que lanzó ayer durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

En el oficio difundido por Epicentro TV se lee que Barreto argumenta esta solicitud en aras de ejercer su derecho a la “defensa, honor y reputación” ante los duros cuestionamientos emitidos por Benavides contra su persona por abrirle una investigación preliminar por presuntamente liderar una organización criminal al interior del Ministerio Público.

Además, la destituida coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop) también defendió el llamado operativo ‘Valkiria V’, que se llevó a cabo el lunes de la semana pasada, con la colaboración de la la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.

“Por el solo hecho de haber cumplido nuestra función constitucional y legal, de persecutores del delito, defensores de la legalidad y los intereses públicos, la suscrita en mi entonces condición de Fiscal Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, y en cumplimiento estricto de la ley, al tomar conocimiento de hechos presuntamente delictivos dentro de la Fiscalía de la Nación, se dio trámite a una investigación contra los mismos, y por la contundencia de la información, se llevó a cabo un operativo regular con la autorización judicial en contra de no aforados”, se lee inicialmente en el documento.

Barreto también denunció que, cuando se hizo las diligencias con un grupo de fiscales y agentes de la PNP, se encontró con una serie de actos de obstaculización a la justicia y cuya consecuencia devino después en que sea víctima de varios ataques contra su labor por iniciar las pesquisas en el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’ que salpica a Patricia Benavides y sus asesores más cercanos.

“Vengo siendo pasible de diversos hechos de presión, intimidación y lo que es peor, de graves infundios que denostaron mi dignidad, mi honor y capacidad profesional, como hoy se ha podido propalar por diversos medios de comunicación por parte de la señora Fiscal de la Nación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República”, refirió.

En clara referencia, la fiscal superior acusó a Benavides de propalar “falacias” que la pretenden culpar de hechos falsos ejerciendo el poder que ostenta en el Ministerio Público.

“He sido aludida con graves infundios en el ejercicio de mi función como exfiscal superior coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, lo cual no sólo mella mi dignidad sino, mal informado los procedimientos debidos y reales de las investigaciones a su cargo pretendiendo sustraerse de sus responsabilidades endilgándome actos que no son de mi competencia pues, el EFICCOP no puede investigar a congresistas, fiscal de la Nación, presidentes o ministros”, refirió.

Los sustentos de la investigación fiscal y policial que determinan cómo operaban los asesores de Patricia Benavides - Crédito: Difusión

Finalmente, Barreto enfatizó que se pretende “justificar responsabilidades ajenas a su persona”. Por ello, indicó que “es hora de que la verdad salga a la luz, y que se investigue sin interferencias con transparencia porque la institución debe prevalecer sobre todo interés personal”.

Ataques

Hay que recordar que Patricia Benavides no tuvo el menor reparo para lanzar duros ataques contra Marita Barreto en la sesión en la Comisión de Fiscalización. Incluso, llegó a calificarla como “incompetente” y emitió una serie de excusas para separarla de la coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

“Hace poco más de una semana me dirigí a todos los fiscales, presidentes de los fiscales y a los coordinadores nacionales y hablé de la lealtad y la traición. Ante ustedes, hago un mea culpa de haber confiado en una coordinadora que había sucumbido en el apetito del poder”, sostuvo.

La fiscal de la Nación reveló que Barreto había sido informada de que iba ser removida del Efficop. Ante ello, agregó que ella pensó mantenerla en el puesto hasta este jueves 7 de diciembre.

La fiscal de la Nación responde por la grave acusación de liderar una presunta organización criminal que involucra a sus asesores de confianza y congresistas de la república.

“Al interior del Ministerio Público se sabía muy bien que se iba a cambiar a la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder debido a los cuestionamientos derivados del tratamiento procesal de la información para someter a investigados con propósitos mediáticos y no jurídicos”, manifestó.