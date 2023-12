Kukuli Morante confiesa que se quedó con el acento de ‘La Gladys’ luego de grabar en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Kukuli Morante cuenta que se adentró en el acento de 'La Gladys'.

‘Al Fondo Hay Sitio’ se ha convertido en una de las series peruanas más queridas de los últimos tiempos y es que la historia de los Gonzales y los Maldini viviendo uno frente al otro ha cautivado a su público. Aunque tuvieron una pausa de 6 años, la producción volvió por todo lo alto en el 2022 y aunque el formato era un poco diferente, la esencia se mantenía y eso era suficiente para que el público vuelva a estar atento a las nuevas aventuras.

Sin embargo, esta vuelta a la pantalla chica también significó que algunos personajes no volvieran. Grace, Miguel Ignacio, Fernanda, Nicolás, eran algunos de los ausentes y entre tanto estaba ‘La Gladys’, el personaje de la selva que cautivó con su personalidad.

El personaje interpretado por Kukuli Morante era una persona muy trabajadora y, por qué no, enamoradiza. Fue pareja de Miguel Ignacio de las Casas y juntos tuvieron a su primer hijo llamado Otto y aunque la historia de amor parecía consolidarse, esto no terminó de cuajar.

Aunque está alejada de la pantalla chica, recientemente, la actriz, brindó una entrevista a La República y contó algunas curiosidades que vivió cuando interpretaba a ‘La Gladys’.

Kukuli Morante se quedó con el dejo de ‘La Gladys’

En programa digital ‘Lado B’ de La República, la actriz habló de su relación con el personaje de ‘La Gladys’. Relató que tuvo casi una interiorización del acento selvático que tuvo que adaptar para su personaje. Según relató la artista, sin darse cuenta, comenzó a hablar con ‘La Gladys’ fuera del set de televisión.

“Todo el tiempo era hablar como ‘La Gladys’. En alguna oportunidad me ha salido el dejo saliendo de trabajar”, relató al inicio.

Ella creía que no pasaba nada, pero era la genere de su alrededor que no compartí mucho tiempo con ella la que le hizo notar que no era su voz común, sino que había adaptado el acento de la selva para su vida fuera del trabajo. “Hablaba bonito, pero era como la Gladys. Ya no tenía mi voz y la gente que me escuchaba a menudo ya estaba acostumbrada, pero de pronto venía familia o amistades que no veía de tiempo y me decían: estás hablando como la Gladys”, agregó al respecto.

Por ello, confesó que ella misma entró en razón y comenzó a escuchar más su voz y descubrió que sí se había mimetizado con ‘La Gladys’. “Me salía sin pensarlo, ya es como parte de ti. Me sentía con doble personalidad”, agregó.

Por otro lado, relató que sí extraña estar en Al Fondo Hay Sitio, sobre todo porque vivía momentos muy bonitos y resaltó que la actuación te da la libertad de hacer muchas otras cosas. “Sí, claro, pasaban cosas muy bonitas. Es divertido, para quien le gusta el mundo de la actuación, dejas de ser tú y tienes valor para hacer muchas otras cosas”, agregó.

Cabe recordar que, en el 2022, Kukuli Morante confesó al mismo medio que le hubiera gustado ser convocada a la nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’; sin embargo, no cerraba la posibilidad de ingresar en cualquier momento.

“Es mi familia, esté o no esté ahí. Yo los sigo considerando mi familia y estoy orgullosa de cada paso que van dando. Tienen los elementos necesarios para salir adelante y seguir siendo un éxito siempre. Ojalá, más adelante se les ocurra por ahí regresarla (a Gladys). En mis tiktoks siempre me preguntan cuándo vuelve”, dijo en aquella ocasión.