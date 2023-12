Daniela Darcourt confirma su separación de Jeremy Montalva: “Es sano que las parejas respiren” | América TV

Daniela Darcourt es una de las salseras que viene trabajando en hacerse de un nombre internacional, sin embargo, como todos los artistas, se ve expuesta a que su vida privada suene en los programas de espectáculos. La cantante ha mantenido un perfil bajo durante mucho tiempo, pero hace unos meses habló de la relación amorosa que mantenía con Jeremy Montalva, integrante de su orquesta.

Aunque la salsera no era de compartir mucho su amor, en algunas ocasiones publicaba fotografías con su amado. Sin embargo, desde algún tiempo se venía hablando de una posible ruptura en esta relación, hecho que fue recientemente confirmado por la propia artista.

En la edición del miércoles 6 de diciembre de América Espectáculos, la salsera fue consultada sobre su relación y confirmó que ya no estaba más con Jeremy Montalva. Aunque no fue directa, señaló que está ‘renovando su mente’.

“Estoy muy feliz y muy contenta, creo que ahorita mi vida personal la mantenga con mis amigos en cuatro paredes. Siempre conversando tratando de renovar mi mente, porque durante todos estos años lo único que he hecho es enfocarme en el trabajo”, comentó al inicio.

Daniela Darcourt confirmó su ruptura de Jeremy Montalva. (Instagram)

Agregó que se viene tomando un tiempo para ella misma e incluso bromeó con sus pretendientes, a quienes les pidió que ‘no la llamen’. “El permitirte respirar para hacer las cosas personales como tiene que ser, también es bueno. Estoy feliz, estoy contenta. Por favor no me escriban, no me llamen, yo los busco”, agregó entre risas.

Además, se animó a dar un consejo a todas las parejas. Daniela Darcourt mencionó que es importante encontrar la paz y tranquilidad en uno mismo. Incluso, que no es necesario llegar a lo peor en una relación para recién separarse si se puede hacer desde antes.

“A estas alturas de la vida lo único que yo recomiendo a todos es que busquen su paz y su tranquilidad, no por nada negativo, no hay que esperar llegar al punto de decir, yo me quedo de necio, que buscan llegar a odiarse para recién hacer cosas. Yo creo que es sano también que las parejas respiren, se den un espacio”, finalizó sobre el tema.

Daniela Darcourt pasó Navidad al lado de su pareja Jeremy Montalva.

Daniela Darcourt y su deseo de ser madre

Daniela Darcourt mostró esperanzada en recibir la “bendición” de un hijo y durante una entrevista con Carlos Carlín, sugirió que ya podría estar en camino esta nueva etapa en su vida personal, mencionando que “De repente hay sorpresas”. La expectativa por un futuro bebé se incrementó cuando habló sobre la salud y el género del mismo: “No sé si sea niño o niña con tal de que venga sanito o sanita, yo estoy más que feliz. Creo que completaría mi felicidad”.

Daniela Darcourt espera ser madre junto a su actual pareja. (YouTube)

La respuesta de la cantante ante la curiosidad del presentador por saber si estaba “trabajando en eso”, refiriéndose a la búsqueda activa de un bebé, no solo dejó a Carlín sorprendido, sino que también emocionó a sus seguidores. Se remarcó que la felicidad de la artista se vería completamente realizada con la llegada de un hijo, hecho que señaló como una bendición, independientemente del género: lo importante es que el futuro niño o niña nazca con buena salud.

La salsera no es la única figura pública que comparte abiertamente sus deseos y expectativas frente a la maternidad. Este tipo de declaraciones genera un vínculo con su audiencia al mostrar un lado más personal y humano. Además, estos testimonios abren conversaciones sobre las realidades de la maternidad en la esfera pública, inspirando y motivando a muchos seguidores que se identifican con sus experiencias y sueños.