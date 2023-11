Alexandra Balarezo responde a Valery Revello tras ampay con Sergio Peña: “No sabía que había un acuerdo” | Willax

Sergio Peña y Alexandra Balarezo vienen haciendo noticia luego de que ambos fueran protagonistas de un ampay emitido por ‘Amor y Fuego’. El domingo 26 de noviembre, se evidenció el adelanto y más de uno quedó sorprendido con esta posible relación.

Sin embargo, el lunes 27 de noviembre, se emitió el informe completo en el que se vio al futbolista y la modelo juntos en departamento de Peña en Miraflores, luego del partido de la sexta fecha de las Eliminatorias 2026 entre Perú y Venezuela. Después del encuentro deportivo, el jugador, en compañía de su hermano y Balarezo, fueron captados llegando a su vivienda.

Durante el encuentro deportivo, el seleccionado peruano fue visto saliendo del Estadio Nacional con su hermano y la excandidata al Miss Perú, quien intentó esquivar a las cámaras apresuradamente. Después, la modelo y el jugador del Malmö FF se encontraron conversando en la sala de la casa de Peña, junto a una tercera mujer, aparentemente amiga de Balarezo. Finalizada la conversación, el grupo se retiró en el auto de Peña.

Sergio Peña y Alexandra Balarezo conversaron en la sala del deportista. Luego, se marcharon en el auto del futbolista con dirección desconocida. Captura/Willax

Más tarde, Balarezo, acompañada del hermano del deportista y un amigo, disfrutaron de un almuerzo en una reconocida cevichería de Miraflores. Cerca de las 4:00 p.m., la joven regresó a la vivienda o de Peña, quien previamente había pasado por su hija, fruto de su relación con Valery Revello.

Fue la convivencia entre la menor y Balarezo lo que desató la molestia de Revello, quien aseguró que tenía un acuerdo con el padre de su hija en cuanto a presentar nuevas parejas a la menor. Este hecho generó que la influencer entre en shock nervioso y se quebrara frente a las cámaras.

Alexandra Balarezo habla de su relación con Sergio Peña

Esta cercanía entre el futbolista y la modelo, que incluía la presencia de su hija, generó cierta suspicacia y la posibilidad de que ambos inicien un romance. Al respecto, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fueron en busca de la exreina de Jessica Newton para conocer su versión.

Frente al reportero del programa, la joven se puso muy nerviosa, pero no tardó en responder a las interrogantes. Desde el inicio, dejó claro que no tienen ninguna relación amorosa con el deportista. “Somos amigos como te digo”, señaló cortante.

Alexandra Balarezo responde por ampay con Sergio Peña. (Willax)

Por otro lado, fue consultada sobre por qué estaba cerca de la menor de Peña. Ante ello, afirmó que no veía nada de malo al respecto y que, como con cualquier niño que esté en una reunión de sus amigos, no tendría problema en compartir tiempo juntos.

“Mis amigas y mis amigos todos tienen hijas, hijos y si estábamos ahí en grupo y está la hija, yo no tango ningún problema de jugar con ella”, señaló sobre el tema. Incluso, hizo hincapié en que ella no tenía idea de los acuerdos entre Revello y Peña sobre la menor, por lo que no le vio nada de malo. “De ahí, si había un acuerdo, yo no sabía nada, no hice nada con malas intenciones”, comentó.

Alexandra Balarezo jugando con la hija de Sergio Peña y Valery Revello. Captura/Willax

Finalmente, le preguntaron si sabía que Peña había salido con otras chicas días después de que ella estuviera en su departamento. Visiblemente afectada, Balarezo solo atinó a asegurar que son amigos y no sabe más de la vida privada del jugador.

“Yo no sé nada chicos, ya eso es vida de él es su vida privada y nosotros somos amigos. No quiero hablar más del tema, somos amigos y no pasa nada”, finalizó antes de retirarse.