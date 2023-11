Zoraida Ávalos: “Por decoro, Patricia Benavides tendría que dar un paso al costado. Es peligroso que siga”

Inhabilitación de Zoraida Ávalos fue coordinada entre el asesor de Patricia Benavides y congresistas. Foto: Carlos Fernández/Infobae

Este lunes 27 fue agitado desde sus primeras horas. Los peruanos despertaron con la noticia que la fiscal Marita Barreto abrió investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y sus tres asesores, por haber negociado con congresistas para casos puntuales, como la elección del defensor del Pueblo, el próximo cese de la Junta Nacional de Justicia, y por la salida de la fiscal Zoraida Ávalos.

Este último caso se revisó en junio pasado en el Legislativo. Con 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones, el Pleno aprobó la resolución legislativa que propone inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública, a Ávalos Rivera, por presunta infracción a la Constitución. Infobae Perú conversó con la exfiscal de la Nación sobre los hechos ocurridos este lunes.

Ahora hay dos momentos críticos que se han vivido en la Fiscalía tras el regreso de la democracia. Primero el caso de los Cuellos Blancos que involucra al doctor Pedro Chávarry y ahora este caso de presunta organización criminal que involucra a la doctora Patricia Benavides. ¿Le deja alguna reflexión que estas cosas pasen al interior del Ministerio Público?

Es penoso que volvamos a esas épocas. Me hace recordar a los años de los 90, pero creo que es peor que la época del doctor (Pedro) Chávarry, porque ahora ha desmantelado todo el equipo Cuellos Blancos, ha sacado a la doctora Magaly Quiroz, que estaba haciendo un buen trabajo —encontró 5 carpetas y deja 73 carpetas—, saca al coordinador de Cuellos Blancos, saca al fiscal que estaba viendo el caso de los Sánchez Paredes, saca ella -creo yo- con el señor (Fernández) Jeri al doctor (Rafael) Vela. Ha ido desmantelando todos los casos importantes poniendo gente de su entera confianza. ¿Cómo explica usted que el doctor Uriel Terán, en una investigación abierta contra su hermana por 36 meses, el doctor pueda sobreseerla (pedir el archivo del caso) al año y 7 meses? Qué casualidad...

Además de su inhabilitación, de acuerdo con lo presentado por la Fiscalía, también se habría negociado votos para la remoción de la JNJ

Hoy día quedó evidenciado, ya con pruebas, lo que yo venía sosteniendo hace un buen tiempo. Yo lo he dicho en varios programas en que fui entrevistada. Y lo dije sobre todo en la Junta de Fiscales Supremos que tuvo lugar el 1 de junio: que estaba yendo gente muy allegada a la doctora [Patricia Benavides], asesores y coordinador parlamentario, a hacer un canje. ‘Votas contra Zoraida y a cambio archivamos tus casos’. Y eso quedó evidenciado el 15 de junio, cuando la señora le manda una señal, un archivo a los ‘Niños’. Eso se evidencia en los [mensajes de] WhatsApp. Esto estaba orquestado. Por eso es que muchos me decían que no importaba ahí el criterio jurídico. Ahí no era la fuerza de la razón, era la fuerza del voto lo que hizo que el día 21 de junio me inhabilitaran porque había un canje.

Otro punto que llama la atención es que desde la Fiscalía también estaban interesados en la designación de José Gutiérrez como defensor del Pueblo

Lo único que yo sé es lo que hoy día he leído de que también estaban ellos monitoreando este tema, porque el defensor del Pueblo era pieza clave al ser quien preside la Comisión Especial para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, todo ya lo tenían planeado. Por eso yo decía en esos meses que me estaban llevando al Congreso, yo decía que esto era un copamiento institucional. Y esto era parte de la vendetta que tenían contra mí por las 43 denuncias constitucionales que yo había hecho contra altos funcionarios. Entonces, me la tenían jurada.

Designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo también habría sido digitada desde el Ministerio Público. Foto: Congreso

¿Qué delitos se podrían haber cometido?

A simple vista, se podría hablar de organización criminal, por cuantas personas que están aquí. Habría tráfico de influencias. Lo que tengo yo es lo que ha salido hoy día en las noticias, pero yo supongo que en la carpeta fiscal hay mucho más. Ya será la fiscal que lleva el caso quien tendrá que calificar. Pero de que los hechos son graves, son muy graves porque es la cabeza de la institución dirigiendo. Solamente lo que buscaban era impunidad para la señora Patricia Benavides. Me sacan a mí porque yo le fui incómoda a la señora desde el primer instante. No me querían en la Junta de Supremos. Y querían sacar a la Junta Nacional, porque tenían que de alguna manera lograr la impunidad para el caso de la hermana, el caso de la tesis y otros casos más que tiene. Entonces, estaba cantado que se había coludido con un gran sector del Congreso.

¿Cuál sería la salida a esta crisis? Teniendo en cuenta que la JNJ no puede iniciar nuevas investigaciones por la medida cautelar y un sector del Congreso es el que estaría coludido con la fiscal de la Nación

Los hechos son muy graves y la Junta debería actuar de oficio, es lo que yo pienso. No sé cómo va lo de la medida cautelar, la verdad que en este momento no recuerdo. Pero creo también que la Junta de Fiscales Supremos debería emitir un pronunciamiento y las juntas de fiscales superiores deberían emitir un pronunciamiento porque lo sucedido es muy grave. O sea, el titular de la acción penal, la cabeza del Ministerio Público, haciendo este tipo de trueques, canjes. Grave.

Entiendo que la Junta de Fiscales Supremos escoge a la fiscal de la Nación, pero no tiene facultades para remover.

No tienen facultades la Junta de Fiscales Supremos para remover. Solamente la Junta Nacional de Justicia.

Además, que no habría quórum: usted está inhabilitada y la doctora Delia Espinoza está en el JNE. Solo hay tres fiscales supremos, de los cuales uno es la doctora Benavides...

Así es, pero creo que, por decoro, ella tendría que dar un paso al costado para que pueda entrar el doctor Pablo Sánchez, que es el que le sigue en antigüedad, y que la investigación siga, porque es peligroso que siga en el cargo. En este momento la fiscal Marita Barreto, tengo entendido por versión periodística, que la ha removido y es peligrosísimo. ¿A quién va a poner ahí a alguien de su entorno? ¿Alguien que puede ocultar pruebas? ¿Alguien puede desaparecer pruebas? Podría suceder. Entonces es mejor prevenir.

Patricia Benavides elaboró la resolución que remueve a Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder en horas de la madrugada de este 27 de noviembre.

¿Qué debería pasar con todas estos recursos que ha presentado la doctora Benavides en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial?

Frente a lo acontecido, frente a lo que hemos hoy día visto, creo que ya las cosas han cambiado. Hay pruebas objetivas. Es evidente que ya no estamos en el ayer. Hoy día es otro escenario el que se ha planteado.

¿Usted considera que tiene algo la doctora Benavides contra usted?

Yo siempre noté su animadversión hacia mí porque en la Junta yo le era incómoda.

¿Incómoda en qué sentido?

Porque hablaba lo que consideraba que no estaba bien. Porque le dije, por ejemplo, en la Junta del 24 de mayo, que no es verdad lo que ella dice, que solamente la están investigando por actos de gestión y que la quieren sacar para ponerme a mí como fiscal de la Nación. Lo cual es falso, porque si a ella la sacaban, quien entraba era el doctor Pablo Sánchez por antigüedad, no yo. Entonces, yo le aclaro eso. Y, en segundo lugar, le digo: ‘Yo no creo que a usted la investiguen solamente por temas de gestión. Usted tiene el tema, por ejemplo, la investigación que se le sigue por haber cambiado a la doctora Bersabeth Revilla, que investigaba a su hermana. Había conflicto de intereses. Y además, usted, la saca mintiendo, diciendo que tiene baja productividad, y eso no es verdad. También tiene investigación por su tesis’. O sea, no es verdad lo que ella dice, que solamente son actos de gestión. Eso tampoco le gustaba.

Finalmente, ¿cuáles son las acciones que va a desplegar ahora que se sabe que su inhabilitación ha sido coordinada probablemente con fines ilícitos?

Han hecho un canje: ‘tú me das la cabeza de Zoraida Ávalos, y yo te archivo los casos’. Es un canje, un trueque. Yo ya presenté hace buen tiempo un amparo y espero que ahora, frente a las evidencias, pues se me haga justicia. También tengo en la vía penal, he presentado una excepción [de improcedencia de acción penal], porque yo siempre he dicho que no ha habido delito de demora ni de retardo. Yo tengo paz y tengo confianza de que algún día encontraré justicia, pero no imaginé que fuera a ser tan pronto, de verdad. Pero sabía que iba a llegar, iba a llegar el día, porque la verdad siempre se expone como la luz del mediodía.