Corrupción de Fiscalía y Patricia Benavides: polémicas resoluciones, tesis falsas, despidos y desarticulación de equipos

La fiscal Marita Barreto llevó a cabo, en horas de la madrugada de este 27 de noviembre, el operativo Valkiria V para detener de forma preliminar por 10 días a Jaime Villanueva, asesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Actualmente, ella es investigada por liderar una organización criminal de tráfico de influencias que también estaría integrada por sus asesores Jaime, Abel Hurtado Espinoza y Miguel Angel Girao Isidro, como coordinadores y operadores.

Villanueva se encontraba internado en la clínica San Pablo, ubicada en Surco, por unos supuestos dolores en el cuerpo, cuando fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Debido a estas acusaciones, la congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció que presentará una denuncia constitucional contra Benavides. “Su presencia al frente del Ministerio Público es una amenaza directa al principio de separación de poderes en el cual se funda nuestra democracia, ha pervertido las esferas jurídicas y políticas”, publicó en su cuenta de Twitter.

No obstante, esta no es la única polémica en que la fiscal está envuelta, ya que también ha tomado decisiones cuestionadas como retirar a Marita Barreto como coordinadora del Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

Al respecto, los miembros del equipo especial afirmaron que respaldan la acción tanto de su jefa como del fiscal Christian Niño Torres y de los coroneles de la PNP: Harvey Colchado y Walter Lozano. Además, dijeron que la destitucón de Barreto solo genera “retraso y perjuicio a las investigaciones”.

En medio de las diligencias, Benavides también decidió cesar a Villanueva como su asesor, aunque esto no impidió que continúe el operativo.

Anteriormente, la titular del Ministerio Público removió a la fiscal Bersabeth Revilla cuando ella iba a formalizar una acusación contra su hermana, la magistrada Emma Benavides. A ella se le acusa de supuestamente haber recibido sobornos de personas investigadas por narcotráfico a cambio de que sean liberados, cuando era parte del Colegiado E de la Sala Penal Nacional.

A partir de ello, La Junta Nacional de Justicia (JNJ) recomendó abrirle un proceso disciplinario; sin embargo, esto no sucedió, ya que el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte de Lima admitió a trámite una medida cautelar para evitarlo.

Desarticulación del equipo especial Lava Jato

Patricia Benavides también fue señalada por haber removido a Rafael Vela Barba, como coordinador del Equipo Especial Lava Jato, el domingo 26 de noviembre. A cambio, nombró a tres fiscales para reemplazarlo.

Previamente, Vela había sido suspendido por ocho meses y 15 días por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público por declarar ante la prensa.

La ANC también viene realizando una investigación disciplinaria en contra de José Domingo Pérez por el mismo motivo. Domingo Pérez no solo es miembro del Equipo Especial Lava Jato, sino también tiene a cargo las diligencias sobre los casos de Alejandro Toledo y ‘Cocteles’, que involucra a Keiko Fujimori.

La tesis falsa de Benavides

Además, Patricia Benavides ha sido cuestionada por supuestas irregularidades en sus títulos de maestría y doctorado en la Universidad Alas Peruanas (UAP). Ella aseguró que no iba a hacer pública su tesis a pesar de las acusaciones.

“Se ha dicho que no tengo tesis. Ante ello he guardado un prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a costa de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, explicó.

Según IDL Reporteros, cuando la fiscal de la Nación llegó a la UAP, esta casa de estudios no contaba con un programa de Derecho Civil y Comercial, como ella había consignado, sino uno de Derecho Penal y de Derecho Civil.