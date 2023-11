Cassandra Sánchez niega confiar “ciegamente” en Deyvis Orosco: “Los hechos marcan la diferencia”

Cassandra Sánchez defiende a Deyvis Orosco. | @casemaze

La empresaria Cassandra Sánchez de Lamadrid defendió su relación con el cantante Deyvis Orosco ante preguntas de sus seguidores en Instagram el pasado 26 de noviembre, destacando la solidez y sinceridad en su vínculo con el artista. En una interacción directa con su audiencia, Sánchez sostuvo que el padre de su hijo es una persona que cumple con sus promesas en lo laboral, familiar y como pareja, negando que su confianza sea ciega.

“¿Por qué crees ciegamente en Deyvis?”, le preguntó una de sus seguidores. La hija de Jessica Newton respondió de manera contundente: “La palabra no es ‘ciegamente’. Deyvis es un hombre que me ha enseñado con hechos el tipo de persona que es. Ha cumplido con cada una de las cosas que me ha dicho que iba a hacer en el plano laboral /familiar /pareja”.

Luego agregó: “Es el hombre del que me enamoré y con quién día a día construyo la familia feliz que tenemos. Las palabras son palabras, pero los hechos, esos son los que marcan la gran diferencia”. Otra usuaria de Instagram la cuestionó por “idolatrar” a su esposo. “Y eso que no has escuchado cómo él habla de mi, allí ya te da cortocircuito”, comentó Cassandra.

Responde a las críticas

Profundizando en su experiencia personal, la empresaria también abordó el tema de las críticas y cómo estas no afectan el bienestar familiar que disfruta. Cassandra Sánchez resaltó la importancia de los hechos por encima de las palabras en su relación con Deyvis Orosco, además de revelar que su próximo matrimonio fue planeado con gran detalle y confidencialidad. También planteó la posibilidad de compartir con sus seguidores detalles sobre su boda, invitándolos a ser parte de la celebración.

“La verdad es que la venimos planeando hace más de un año bajo siete llaves tratando de mantenerla en estricta confidencialidad. Pero ahora que ya todos sabes, ¿les gustaría ver detalles de la boda?”, sostuvo.

La ejecutiva compartió, además, cómo fue el inicio de su relación con el artista, remontándose a un encuentro casual en una reunión a la que ambos asistieron por compromiso. Este encuentro fortuito evolucionó en una sólida amistad y posteriormente en la familia que tienen ahora. “Nos conocimos en un lugar donde ninguno de los dos debía estar, en una reunión al que asistimos por compromiso, nos hicimos muy buenos amigos y eso evolucionó a la gran familia que tenemos”, expresó en sus redes sociales.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se unirán en matrimonio este 21 de diciembre en un hotel en Miraflores.

¿Cuándo se casan Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez?

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco se casarán el próximo jueves 21 de diciembre de 2023, en una ceremonia privada y civil en Miraflores. La pareja ha estado en una relación durante cinco años y ahora celebrarán su matrimonio en la sala del Park Plaza del Hotel Belmond, locación conocida por albergar eventos del Miss Perú.

Los novios han registrado su lista de regalos en varias tiendas especializadas. Entre los presentes solicitados se encuentran tecnología avanzada y electrodomésticos, destacando un Apple Ipad Pro con un valor de S/. 5.299, y una serie de artículos para el hogar como una chimenea ecológica y un horno de pizza. Por ejemplo, los invitados podrán elegir entre una impresora multifuncional de S/. 949 o un fondue maker estimado en S/. 300.

Magaly Medina destapó el lugar de la celebración, que coincide con el espacio usado por Jessica Newton para eventos significativos relacionados con el Miss Perú y celebraciones familiares. “El mismo lugar donde Jessica Newton hace sus eventos del ‘Miss Perú’, donde fue el Baby Shower y el bautizo de su nieto, o sea el jugoso canje”, reveló la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’.