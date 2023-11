Magaly Medina reveló la razón por la que no se casó por religioso con Alfredo Zambrano. | Magaly TV La Firme.

En medio de sus críticas contra Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de la Madrid, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al contar que ella no se encuentra casada por la vía religiosa. Según la periodista, ella solo contrajo nupcias con Alfredo Zambrano por lo civil, pues era el único medio por el que podían hacerlo.

Te puede interesar: Magaly Medina y Alfredo Zambrano no vieron el partido Perú vs. Venezuela: “Cenita para dos”

Aunque la ‘Urraca’ trata de no dar muchos detalles de su vida privada, pues sabe que lo que diga puede ser usado en su contra, pero en esta ocasión quiso hacerlo, ya que se utilizó como ejemplo para cuestionar la decisión del cumbiambero y su pareja para no casarse por religioso.

“¿Por qué no se casan religioso? Esa es la gran pregunta. Si ya te casas y lo has hecho esperar a esta chica un montón de tiempo, piensas que esta es la mujer de tu vida, entonces, ¿por qué no casarse por religioso?”, señaló la presentadora.

(Captura: Magaly TV La Firme)

De inmediato, ella señaló que cuando Alfredo Zambrano le propuso matrimonio, entre sus planes se encontraba casarse por religioso, pero ambos no podían hacerlo, ya que anteriormente, con otras parejas, habían elegido esta vía.

Te puede interesar: Magaly Medina y Magaly TV La Firme son nominados a los premios Martín Fierro Latino 2023: “Mejor presentadora de televisión”

“Yo me hubiera vuelto a casarme por religioso, lamentablemente he estado casada ya antes por religioso y mi esposo también. Hemos estado incluso con ganas de anular nuestros matrimonios anteriores para hacerlo por lo religioso, es algo que no hemos hecho hasta ahora”, comentó.

Asimismo, Magaly Medina dejó abierta la posibilidad de que con Alfredo Zambrano se puedan casar por religioso más adelante. Según la ‘Urraca’, iniciar un trámite de divorcio por religión es más difícil que la vía civil; sin embargo, ellos podrían hacerlo aunque les tome un poco de tiempo.

Magaly Medina y su programa son nominados a los premios Martín Fierro Latino 2023. (Captura: @magalymedinav)

Finalmente, la periodista señaló que Deyvis Orosco no debería de dudar en casarse por todas las vías con Cassandra Sánchez de la Madrid, pues hacerlo solo por civil no lo deja bien parado, ya que si ellos en un futuro tienen problemas, el divorcio lo pueden conseguir fácilmente.

Te puede interesar: Magaly Medina y el origen del juicio que entabló la madre de Jefferson Farfán por llamarla “alcahueta”

“Yo creo que si tú tienes un hijo, es la madre de tu hijo, quieres tener más hijos con ella, has emprendido la ruta del compañerismo, del equipo juntos a futuro, si te ves a futuro con esa mujer, hay que apostarle todo, hay que poner todos los huevos en la canasta”, expresó.

“Porque de eso se trata la vida, de apechugar, de saber, de comprometerse, de ser perseverante, y de decir, yo decidí esto, porque esto es como decir: ‘Ya cumplimos’, porque claro, con lo civil puedes deshacerte de eso cuando ya no te parezca, cuando ya no te convenga. Sin embargo, lo religioso es un poco más complicado”, finalizó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina es nominada a los premios Martín Fierro

Magaly Medina se encuentra emocionada por haber sido nominada a los premios Martín Fierro, un evento que reconoce a los mejor de la televisión en Latinoamérica. Ella anunció que asistirá a este evento y transmitirá su programa desde la ciudad de Miami.

“Allí estaremos, así que este lunes transmitiremos el programa desde Miami porque acá me lo permiten todo. Me han dicho: ‘No importa que te den un premio, o que te den un Oscar o un Emmy, el programa sale el lunes sí o sí’. Por eso, viajaré con mi productor periodístico para transmitir desde allá”, indicó.