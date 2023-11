El romántico mensaje de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli que termina con lo rumores de separación

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa acaban con rumores de separación. (Foto: Captura de IG)

Hace unos días, la prensa argentina afirmó que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estaban atravesando por una crisis de pareja. De acuerdo a Ángel de Britto, uno de los jurados del reality ‘Bailando 2023′, el conductor cambió su actitud con la modelo peruana en los ensayos.

“El lunes estuvo rara la cosa en el ‘Bailando 2023′. En el programa de ayer (miércoles) fue peor porque ya Tinelli siempre jode (bromea) con el tema, ya no le decía ‘Mi novia, ni mi amor, ni mi suegra’, y todas esas cosas que usaba en la previa. Era Milett de repente”, comentó.

Asimismo, se dio a conocer que este repentino cambio de Marcelo Tinelli se debería a un cúmulo de cosas, como los comentarios de Martin Salwe y la supuesta mala relación que hay entre las hijas mayores del ‘Cabezón’ y la modelo peruana.

Marcelo Tinelli cambió con Milett Figueroa ante rumores de crisis. América TV - Argentina.

Milett Figueroa se molesta con prensa argentina

Ante los rumores de una presunta separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, un reportero del programa ‘LAM’ se acercó a la influencer con el objetivo de sacarle más información sobre este tema, esto sin imaginar que incomodarían a la modelo.

“Dicen que cuando una mujer se hace un cambio de look es porque se separó, ¿es así?”, le dijo el periodista a su salida de la peluquería. “No”, fue la respuesta que ella dio. Sin embargo, las preguntas no terminarían en ese momento, ya que el reportero le seguiría insistiendo.

“No sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes... no entiendo de qué me hablan, en serio, acabo de salir de la peluquería y me están interviniendo con esta pregunta que no tengo absolutamente idea de nada... chicos en verdad, conversamos en otro momento porque estoy ahorita buscando la camioneta y no podemos...”, contestó.

Milett Figueroa

Asimismo, le dijo al reportero que ella no estaba en la obligación de responderles, ya que no habían coordinado una entrevista con anticipación, por lo que no podía atenderlos en ese momento, especialmente porque estaban caminando en plena vía pública.

“No hemos coordinado esta entrevista, estoy saliendo de la peluquería, tengo un compromiso ahorita en mi departamento, tengo una llamada, una entrevista importante en Perú, pero no quiere decir que no quiera hablar con ustedes, cuando coordinemos una entrevista lo haremos”, indicó.

Descartó rumores de separación

Tras este incidente y los comentarios que surgieron a raíz de su supuesta separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa publicó unas fotografías del cambio de look que se hizo en una peluquería. Al ver las imágenes, el conductor argentino no dudó en dejarle un comentario. “Diosa absoluta (emoji de corazón ardiendo)”, dijo.

Para acabar con todos los rumores, la modelo peruana no dudó en responderle de manera romántica al presentador de ‘Bailando 2023′. “Mi amor (emoji de corazón ardiendo)”, escribió la influencer, terminando de esta manera con cualquier duda de su amorío.

De inmediato, los seguidores de la pareja empezaron a comentar la fotografía de Milett Figueroa, diciéndole que ella hacía buena pareja con Marcelo Tinelli, por lo que esperaban que este romance dure mucho tiempo.