Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían afrontando primera crisis en su relación amorosa: “Ya no la llama mi amor”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían afrontando por primera crisis en su relación amorosa. América Hoy.

Cada vez son más los rumores que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían atravesando por su primera crisis en su naciente romance. Ángel de Britto uno de los jurados del reality Bailando 2023, donde la peruana baila, señaló que el popular ‘Cabezón’ estaría tratando diferente a la exchica reality.

Y esto se debería a los recientes comentarios de Martin Salwe, excompañero de baile de Milett, al señalar que la vio muy animada con un amigo suyo que es stripper en Sex, obra musical dirigida por José María Muscari.

“A Milett le gustó mucho un amigo mío, que es Fernando, el tatuado. El exhibicionista que tiene un termo de estos (en referencia su miembro viril), pero por cuatro. Es verdadero ah, carne, carne”, dijo en el programa de baile.

Sumado a ello, Milett no sería del completo agrado de las hijas mayores de Marcelo Tinelli. Pues el presentador de TV contó a Ángel de Brito panelista de LAM, que la modelo peruana no estaría invitada al matrimonio de su hija Candelaria. Además, dijo que Milett no fue a la fiesta de cumpleaños íntima de su hija Juanita Tinelli.

“(¿Fue Milett al cumpleaños de Juanita?) No, no, no. En el cumpleaños estaba Paula. No, no, no. No conoce a tanto”, fue lo que respondió Tinelli. Frente a ello, el panelista de LAM le recordó que ya había llegado a Figueroa al cumpleaños de otra de sus hijas.

“Al de Cande la llevaste”, dijo De Brito y Marcelo indicó: “Era otro lugar. Acá era en casa, estaban las amigas de Juani”. Tras la respuesta, le consultaron si la modelo acudirá al matrimonio de su hija, pero el conductor dejó en claro: “Depende de Cande”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían afrontando primera crisis en su relación amorosa. Instagram.

Marcelo Tinelli cambió con Milett Figueroa, según prensa argentina

Ángel de Brito comentó en su programa que la actitud de Marcelo ha cambiado con Milett en los últimos días. El pasado lunes 20 de noviembre, Martín hizo unos desatinados comentarios sobre la peruana y en la gala del miércoles el trato de Marcelo a Milett cambió rotundamente.

“El lunes estuvo rara la cosa en el ‘Bailando 2023′. En el programa de ayer (miércoles) fue peor porque ya Tinelli siempre jode (bromea) con el tema, ya no le decía ‘Mi novia, ni mi amor, ni mi suegra’, y todas esas cosas que usaba en la previa. Era Milett de repente”, detalló el comunicador en su magazine.

Otra conductora de LAM resaltó que Tinelli hizo algunos comentarios dando entender que su amorío con Milett estaría atravesando por algunos conflictos. “Hubo un comentario como medio rarete, cuando dijo; las relaciones a veces suelen durar muy poco...”, dijo otra la figura argentina.

Marcelo Tinelli cambió con Milett Figueroa ante rumores de crisis. América TV - Argentina.

Milett Figueroa no quiso atender a la prensa argentina por rumores de crisis

Además, Milett Figueroa no habría querido enlazarse con el magazine argentino LAM, para no tocar el tema de la posible crisis que estaría viviendo con Marcelo Tinelli. Ella se encontraba en un centro de estética en Buenos Aires que le recomendó el popular ‘Cuervo’.

“María Milett Figueroa Valcárcel está escondida en este lugar, preguntamos por ella, la recepcionista me dijo, ¡Aquí está!.. A los dos minutos bajo con otra cara, nos dijo; ‘No los puede recibir’. El lugar está cerrando y ella todavía sigue adentro, es la última clienta”, contó el reportero que la estuvo esperando sin éxito.

En el set del programa gaucho comentaron que Milett no se encontraba con Marcelo dentro del local de estética. Ángel señaló que serían indicios que las cosas no andarían muy bien entre ellos. “Yo creo que estamos ante novedades acá, Marcelo viaja solo a Uruguay porque están organizando el casamiento de Cande”.

Milett Figueroa no quiso atender a la prensa argentina por rumores de crisis con Marcelo Tinelli. América TV - Argentina.

