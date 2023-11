Adrián Balboa advirtió a Alejandro Restrepo sobre la poca paciencia en Alianza Lima: “Tener un proceso es complicado”

Alejandro Restrepo es el elegido para dirigir a Alianza Lima tras la salida de Mauricio Larriera. El técnico colombiano, que viene de hacer una gran campaña con Deportivo Pereira en Copa Libertadores 2023, llegó al Perú y hoy viernes 24 de noviembre será presentado en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva.

El estratega tuvo la oportunidad de coincidir con muchos exjugadores ‘íntimos’ en el club ‘cafetero’, como Arley Rodríguez y Adrián Balboa. Este último, quien vistió la camiseta ‘blanquiazul’ entre el año 2019 y 2020 , habló de su exprofesor en una entrevista con el programa de Youtube llamado ‘Mano a Mano’.

“Es un entrenador muy bueno, tiene mucha llegada al jugador, sabe transmitir su idea de juego, también es un gran ser humano. Eso a veces los jugadores lo sentimos mucho y lo necesitamos. Es un entrenador sumamente profesional, solo se dedicó a su trabajo cuando estuve con él, está en todos los detalles, Alianza ganó un buen entrenador y buen cuerpo técnico. Aman el deporte y van a hacer todo lo mejor por Alianza”, fueron sus primeras palabras.

El delantero también dio detalles del estilo de juego del colombiano. “Acá jugábamos una línea de 3 o 5, que muchas veces parece defensiva, pero no lo es. A los delanteros les pide orden para defender y después para jugar que nos juntemos bastante. Parecido lo que hacia con ‘Fede’ con Pablo (Bengoechea). Un nueve más estático y otro con más movilidad”.

Asimismo, el popular ‘Rocky’ le hizo una adertencia a Alejandro Restrepo sobre la dificultad del ‘equipo del pueblo’. “En Alianza Lima, un equipo tan grande, el tema de los procesos es complicado, a varios técnicos no le ha funcionado, mucha presión”.

Pero, Balboa apuntó los puntos a favor del director técnico extranjero. “Va a tener mucho tiempo, para trabajar su pretemporada, en un mes o mes y medio le va a alcanzar, creo que va a llevar jugadores de su estilo de juego, por ese lado va a ser más fácil”.

Alejandro Restrepo llega a Alianza Lima con dos títulos en su haber: Copa Colombia y Torneo Finalización.

Su deseo por volver a Alianza Lima

Por otro lado, Adrián Balboa recordó su partida del club ‘blanquiazul’ en 2020. “Me dolió mucho la salida, en principios me llaman que quieren comprar mi pase, justo estaban negociando, viene la pandemia, estoy cuatro meses sin poder ir a Lima, cambian de entrenador, él me llamó y me dijo que él era el responsable de que yo no siga porque quería traer un jugador que era ‘Pato’ Rubio creo. Creo que fue una salida como no me la merecía y me dolió”.

El atacante confesó que ha recibido ofertas de “Sport Boys, Universidad César Vallejo, Deportivo Municipal, equipos de Cusco”; sin embargo, por el momento es imposible regresar al Perú porque “anda en un buen nivel”. Eso sí, dejó en claro que jugaría por cualquier club nacional menos por Universitario.

Finalmente, el uruguayo no descartó pegar la vuelta a Matute en un futuro. “Estoy agradecido con Alianza Lima, es uno de los equipos que me encantaría volver, hoy sigo pendiente a cada partido, trato de mirarlos, de Alianza me fui, pero soy un hincha. El fútbol es así, bastante ingrato, pero esto acostumbrado. Sueño con volver”.

Adrián Balboa anotó cinco goles en su paso por Alianza Lima - Créditos: Andina.

Un técnico colombiano más en la historia de Alianza Lima

Por La Victoria han desfilado muchos estrategas y de diferentes nacionales. En cuanto a profesionales colombianos, Alejandro Restrepo sería el sexto en la historia del club teniendo en consideración a los interinos. El último había sido Nixon Perea, quien asumió tras la destitución de Guillermo Salas. Y el más exitoso fue Jorge Luis Pinto tras el título nacional en 1997.

Un nuevo proceso ‘cafetero’ inicia en Alianza Lima. El exentrenador de Deportivo Pereira tendrá tiempo para armar y preparar a su equipo de la mejor manera, debido a que la nueva edición de la Liga 1 comenzará el 26 de enero. El objetivo es volver a levantar el trofeo de la Primera División en un año especial para su clásico y eterno rival, Universitario.