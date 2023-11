El historial amoroso de Janick Maceta: ¿quiénes son los hombres que conquistaron a la Miss Perú 2020?

Janick Maceta quedó en tercer puesto en el certamen Miss Universo 2020. Composición Infobae Perú

En 2020, Janick Maceta del Castillo ilusionó a los peruanos al llegar al Top 3 del Miss Universo, un evento que se llevó a cabo en Estados Unidos. Aunque la peruana no ganó el certamen, ya que la corona fue para Andrea Meza, Miss México, su participación en el concurso de belleza la convirtió en una de las mujeres más queridas del país.

Desde que se hizo conocida, la vida amorosa de la recordada ‘Reina del Bicentenario’ ha estado constantemente en el centro de atención. A pesar de que la ex Miss Perú se ha esforzado por mantener su vida privada lejos de los reflectores, los programas de televisión han logrado captarla en salidas con sus parejas, dos de ellos pertenecientes a la farándula.

Janick Maceta, Miss Perú 2020. (Foto: Difusión)

Janick Maceta y Richard Céspedes

Antes de participar en el Miss Universo 2020, un reportaje de ‘Magaly TV La Firme’ evidenció que la exreina de belleza tenía una relación amorosa con un hombre llamado Richard Céspedes, con quien se lucía muy cariñosa en las redes sociales.

Ya en entrevista con Magaly Medina, que se dio luego del concurso de belleza, se supo que el entonces novio de Janick Maceta trabajaba como ingeniero de sonido de Estados Unidos y que se conocieron cuando laboraban para la misma empresa. “Lo mantenemos profesional”, explicó la influencer, evitando responder si convivían juntos en Nueva York.

Janick Maceta reconoció que no estaba entre sus planes casarse con Richard Céspedes, pues estaba concentrada en seguir trabajando para el Perú desde su posición como reina. “Está aprobado (por Jessica Newton), ella ya lo conoció, pero yo todavía tengo cinco años más para estar sin anillo”, dijo.

Se desconoce por qué se separaron Janick Maceta y Richard Céspedes. Instagram/@therealbrotherrich

Janick Maceta y Andrés Wiese

A inicios del 2022, se empezó a especular que Janick Maceta y Andrés Wiese tenían algo más que una amistad porque no dejaban de darse ‘me gusta’ en sus publicaciones de Instagram. Poco después, ‘Amor y Fuego’ los grabaron en una cita romántica en Máncora, lo que terminó por confirmar su romance.

Andrés Wiese y Janick Maceta son captados juntos.

Aunque la pareja se dedicaba tiernas palabras en las redes sociales, jamás quisieron hablar públicamente sobre su relación amorosa. La única vez que Janick Maceta habló fue cuando dijo, con nerviosismo, que “todo iba muy bien” entre ellos.

“No hablo mucho de mi vida privada, ya me conoces. Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, creo que estamos muy bien, tranquilos (...) Me gusta así, me gusta cuidar mi privacidad de esa manera, no me gusta exponer mucho. No me gusta exponer a mi familia ni a mis relaciones, amigos también. Me gusta mantener esa parte cuidada y protegida”, comentó Maceta a ‘América Espectáculos’.

Un año más tarde, los usuarios se percataron de que Janick Maceta y Andrés Wiese dejaron de seguirse en redes sociales. La separación se dio por confirmada cuando el actor nacional se grabó a sí mismo besando a una misteriosa española. Ninguno quiso explicar por qué su historia de amor llegó a su fin.

El actor nacional se pronunció tras informe de Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

Janick Maceta y Diego Rodríguez

La Miss Perú 2020 y el ex competidor de ‘Esto es Guerra’ llamaron la atención de los usuarios al coincidir en varios viajes al exterior del país. En medio de los rumores de un supuesto romance, fue Janick Maceta quien confirmó que eran pareja con un romántico saludo: “Feliz cumpleaños, rey de mi corazón”.

A diferencia de su romance con Andrés Wiese, esta vez la exreina de belleza no tuvo problemas en hablar sobre su relación con Diego Rodríguez. “Estamos bien, estamos felices”, dijo para ‘Amor y Fuego’. “No (confirmé mi relación porque Andrés Wiese fue captado con su expareja), nada que ver, nosotros estamos felices juntos”.

No obstante, todo parece indicar que Janick Maceta está nuevamente soltera. La ingeniera de sonido dejó de seguir al modelo y borró todas las fotografías que tenía con él.