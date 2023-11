Kyara Villanella rumbo al Miss Teen Universe en Colombia: Keiko Fujimori y su hija tuvieron emotiva despedida

Kyara Villanella rumbo al Miss Teen Universe 2023. | Video: Instagram Jaguar Cotrina

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, viajó este 20 de noviembre a Colombia para participar en el Miss Teen Universe 2023 representando a Perú. En la competencia por la corona, ha recibido el apoyo incondicional de su madre, líder de la agrupación política Fuerza Popular, despertando altas expectativas en el certamen internacional.

Keiko Fujimori colabora en el traje típico de Kyara Villanella

El compromiso. La propia Fujimori se ha manifestado en la preparación del traje típico, atuendo que lucirá Villanella en el concurso y es clave en el puntaje que le otorgará el jurado. “Todos trabajando en equipo, rumbo al Miss Teen Universe. Toda la buena energía para Kyara”, escribió el diseñador Jaguar Cotrina, en una fotografía junto a la madre de Kyara.

“Hemos estado trabajando por más de 10 horas para poder terminar nuestro proyecto, y con dedicación y determinación, por fin lo logramos. Jaguar eres un gran y admirable artista. No puedo esperar a usar tu traje típico”, fue el mensaje de la joven modelo.

Keiko Fujimori vio los detalles del traje típico de Kyara Villanella, quien participará en el Miss Teen Universe. | Instagram Jaguar Cotrina

Jessica Newton también difundió a través de Instagram la participación de la excandidata a la Presidencia del Perú en la culminación del diseño que vestirá su hija. Este respaldo familiar es un pilar para la adolescente de 15 años en el camino hacia el título de Miss Teen Universe 2023.

La emotiva despedida de Keiko

Luego del Miss Grand International y el Miss Universo, la atención está ahora puesta en la presentación de Kyara Villanella en el Miss Teen Universe, donde competirá contra otras 24 candidatas de diversas partes del mundo.

La hija de Mark Vito Villanella fue ovacionada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, a donde llegaron decenas de simpatizantes. Ella partió a Colombia sin ningún familiar, solo con algunos integrantes de su equipo de trabajo.

El diseñador Jaguar Cotrina compartió videos de cómo fue la despedida de Keiko Fujimori a su hija mayor. En las imágenes se ve cómo la política le da un último abrazo y parece darle un consejo. Kaori Fujimori hace lo mismo antes de que su hermana mayor viaje a Barranquilla.

Así fue la despedida de Keiko Fujimori a su hija Kyara Villanella, quien participará en el Miss Teen Universe. | Instagram

¿Cuándo es la final del Miss Teen Universe?

La ciudad de Barranquilla, Colombia, es anfitriona del Miss Teen Universe 2023, el cual se realizará del 20 al 26 de noviembre. Candidatas de 25 países competirán por el preciado título en este evento que será transmitido en los canales oficiales del concurso y cuya final será el próximo domingo.

Con el Centro de Convenciones Puerta de Oro como escenario, el Miss Teen Universe promete una semana repleta de luces y exhibiciones culturales donde las jóvenes, de entre 15 y 19 años, mostrarán sus talentos y valores culturales. Estas representantes no solo aspiran al título máximo, sino también a la responsabilidad de ser embajadoras de proyectos sociales a lo largo de su reinado.

“Es una plataforma juvenil que busca posicionar a la adolescente más bella, preparada y lista para el éxito”, se lee en el sitio web oficial del certamen.

Miss Teen Universe comenzó. La representante del Perú, Kyara Villanella, busca la corona. | Instagram

Kyara Villanella partió a Colombia rumbo al Miss Teen Universe. (Captura: @kyara_villanella)

Kyara Villanella no tenía corona

A poco tiempo del certamen, la modelo e hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, se enfrentó a un desafío inesperado: la falta de una corona para el concurso. Sin embargo, gracias al apoyo de una empresa, que optó por realizar un canje, Villanella pudo solventar la situación. “Este gesto significa demasiado por mí y estoy eternamente agradecida”, comentó la adolescente.

El inconveniente surgió cuando Villanella reveló en Instagram que no tenía una corona para llevar a Colombia, un elemento crucial para su participación en Miss Teen Universe. El respaldo llegó cuando una empresa le proporcionó no solo la corona, sino también un vestido y accesorios.

Villanella, entusiasmada y ansiosa por representar a su país, finalizó su relato agradeciendo la oportunidad y el trato recibido, enfatizando el significado especial que tiene para ella este apoyo. “Me han tratado como una reina, literalmente. No solo me han dado este hermoso vestido verde, me han dado estas argollas y esta corona. Y voy a viajar por eso a Colombia”, compartió la joven.