Alineaciones de Perú vs Venezuela HOY: con Piero Quispe y Joao Grimaldo, posibles titulares para Eliminatorias 2026

Alineaciones de Perú vs Venezuela por fecha 6 de las Eliminatorias sudamericanas. Crédito: Agencias

La selección peruana continúa su camino en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 y como próximo rival tendrá a Venezuela, un combinado que ha experimentado un progreso significativo. Hoy martes 21 de noviembre, la ‘bicolor’ peleará nuevamente por su primer triunfo en el Estadio Nacional en un complicado duelo contra la ‘vinotinto’ por la jornada 6 del clasificatorio sudamericano.

Te puede interesar: Cuándo juegan Perú vs Venezuela: fecha del encuentro por fecha 6 de Eliminatorias 2026

A estas alturas, el equipo de Juan Reynoso ya no tiene margen de error. La derrota en La Paz ante la escuadra de Bolivia provocó su inevitable caída al fondo de la tabla de posiciones con apenas un punto sumado de 15 posibles. En ese contexto adverso, la ‘blanquirroja’ necesita ganarle a los visitantes para ponerle punto final a una racha final de cuatro derrotas consecutivas

Sin embargo, no será una misión fácil para la selección peruana pese a su condición de local. Sucede que la ‘vinotinto’ vive una realidad distinta al equipo nacional, tras ubicarse en el cuarto puesto del clasificatorio con ocho puntos. En el trayecto, logró un empate histórico de visita sobre Brasil (1-1) y goleó a Chile de local (3-0) para escalar en la tabla.

Te puede interesar: Programación de Eliminatorias 2026: horarios y canal tv de partidos por fecha 6

Eso sí, en su última presentación, no pudo ganarle a Ecuador en Maturín. El equipo de Fernando Batista igualó 0-0 en su casa y ahora busca aprovechar el mal momento del combinado peruano para seguir afianzándose en la zona de clasificación al Mundial.

Perú y Venezuela se medirán en el Estadio Nacional de Lima. Crédito: REUTERS/Martin Mejia

Bajas de Perú vs Venezuela

Si bien en las primeras fechas de las Eliminatorias, la selección peruana tuvo que lidiar con varias bajas por lesión, en esta ocasión, el panorama es distinto. Para el partido contra Venezuela, la única baja del equipo nacional será Luis Advíncula, que con su amonestación en La Paz quedó inhabilitado para disputar este choque por acumulación de amarillas.

Te puede interesar: HOY, a qué hora juegan Perú vs Venezuela: partido en Lima por fecha 6 de Eliminatorias 2026

Asimismo, es necesariamente mencionar que jugadores habitualmente estaban siendo convocados por Reynoso como Christofer Gonzáles, Raúl Ruidiaz y Anderson Santamaría tampoco estarán presentes por decisión técnica (no los consideró en la lista).

En el caso de la selección de Venezuela, también sufrirá bajas importantes. El pivote José Andrés Martínez, habitual titular en el equipo ‘vinotinto’, no podrá jugar ante Perú por acumulación de tarjetas amarillas, pero podría no ser el único, ya que Tomás Rincón es duda para el partido por una posible lesión muscular. Josef Martínez, por su parte, no estuvo presente en la convocatoria por decisión de su seleccionador.

Luis Advíncula será baja ante Venezuela por acumulación de amarillas - Créditos: Getty Images.

Novedades de Perú vs Venezuela

Para esta fecha doble, la selección peruana contó con el regreso de Gianluca Lapadula. Después de superar una lesión complicada, el ‘bambino’ volvió a ponerse el uniforme ‘bicolor’ en el duelo contra Bolivia y espera jugar también contra Venezuela. En otras novedades del combinado patrio, se destaca el retorno de Edison Flores al grupo y la nueva inclusión de Oliver Sonne, que podría debutar frente a la ‘vinotinto’ tras la ausencia de Advíncula.

Por su parte, Venezuela no tiene novedades en su convocatoria. En el lugar de Josef Martínez, Fernando Batista decidió llamar a Eric Ramírez, que aún no debuta en las actuales Eliminatorias. Probablemente, ante Perú pueda tener algunos minutos dependiendo de su entrenador.

Oliver Sonne podría debutar con la selección peruana. Crédito: FPF

Alineación de Perú

Para este encuentro, Juan Reynoso volvería a hacer variantes. Pedro Gallese se mantendrá en el arco; Aldo Corzo y Marcos López sería los laterales, mientras que Renato Tapia y Alexander Callens jugarían de centrales. En tanto, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún conformarían el mediocampo. Bryan Reyna, Piero Quispe y Joao Grimaldo estarían de volantes. Gianluca Lapadula saldrían como único ‘9′.

Alineación de Venezuela

Fernando Batista también mantendría su esquema con ligeras modificaciones. Rafael Romo estará fijo bajo los tres palos; Alexander González, Wilker Ángel, Yordan Osorio y Miguel Navarro conformarán la línea defensiva; Yangel Herrera, Cristian Cásseres y Rómulo Otero formarían en el medio campo; y Darwin Machís junto a Salomón Rondón y la figura del momento, Yeferson Soteldo, se encargarán de complicar a la defensa de la ‘bicolor’.

.