Activista a congresista Segundo Montalvo: “No soy trastornada, no soy deficiente; soy una mujer con autismo”

Maritta Carrión, presidenta de la Asociación Peruana de Autistas (APEAU), protestó el último jueves contra el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre), autor de un proyecto de ley para personas con trastorno del espectro autista (TEA) y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

En un foro en el que intervinieron representantes del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y el Colegio de Biólogos del Perú, la activista y escritora encaró al parlamentario por no incluir en su propuesta la participación de la comunidad que pretende impactar.

“Nos ignoraron completamente, no recoge nada de lo que nosotros les pedimos. ¿Por qué debería estar agradecida? En 2014, éramos declarados interdictos. Ahora estamos 2023, ya no soy declarada interdicta, pero no soy incluida en ninguna de esas mesas técnicas, ni mis compañeros ni organizaciones autistas. [...] Esta ley lamentablemente está hecha para nosotros, sin nosotros”, dijo.

La fórmula legal de Montalvo, actualmente en comisión, propone cambios esenciales en la legislación para promover derechos como la inserción laboral y educación, así como la creación de un Consejo Directivo responsable de supervisar las normas para personas con neurodivergencia.

El proyecto de ley ha sido presentado por Segundo Montalvo de Perú Libre.

También contempla atención preferente en todos los establecimientos de salud del país, protocolos para la detección y diagnóstico precoz, acceso a planes de salud que incluyan medicamentos, terapias y asistencia ambulatoria, y “medidas para facilitar el acceso a programas y tratamientos de rehabilitación terapéutica para las familias afectadas”.

De igual modo, plantea la gratuidad del servicio público de transporte para personas con TEA y TDAH, una medida que, según la propuesta, “facilitaría significativamente su movilidad y acceso a servicios esenciales”. Sin embargo, Carrión expuso varios reveses en la propuesta y remarcó que “ningún proyecto sobre autismo debe pasar sin la participación de personas autistas”.

“¿Por qué tengo que estar agradecida? Porque se me ignore como mujer, como madre, como chola; porque eso es lo que yo soy. En esa ley que ustedes están impulsan hay cosas totalmente perjudiciales para nosotros. Por ejemplo, la carga penal y administrativa que les están poniendo a los colegios. ¿Qué colegio va a querer recibir a mis hijos así?”, cuestionó.

“Dice derecho a la salud, ¿pero dónde se incluye la gratuidad? Dice que habrá un Consejo, ¿pero en qué parte se incluye en derecho a la consulta, es decir, que habrá un representante de las organizaciones tanto de personas autistas como de personas con atención divergente e hiperactividad? Porque yo no uso la T de trastorno. No soy trastornada, no soy deficiente. Soy una mujer autista. Y para mí es sumamente difícil conseguir un trabajo como lo es para mis compañeras”, siguió.

De acuerdo a Aspau Perú, el autismo es un trastorno neurológico que se caracteriza por afectar la conducta y las habilidades de comunicación y de interacción social. - Crédito: Cooperativa CL

La activista también denunció violencia médica en el sistema público de salud y vacíos en el derecho laboral. “Nos tratan como locas, nos hacen salir con policías. Eso acaba de ocurrir en Chincha. ¿Cuándo puedo pedir incapacidad con goce de haber por mis colapsos? Nunca, porque la ley no la incluye. Dicen vamos a capacitar maestras, pero sabe lo que cuesta eso o sacar mi certificado de discapacidad. Tengo que demostrar que soy autista todos los días, porque es una discapacidad invisible”, remarcó.

Montalvo ya ha sido criticado en el pasado por proponer la controvertida ‘Ley mordaza’, que incrementa penas por difamación y calumnia, y que fue rechazada por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

Esta semana, la diputada Norma Yarrow (Renovación Popular) presentó una fórmula, basada en recomendaciones de los estándares internacionales, que busca asegurar el derecho a la salud, la inclusión social y una educación integral para las personas con autismo, que hasta mayo sumaban más de 16 mil en el país.

La propuesta fue elaborada después de convocar y escuchar a “cinco organizaciones autistas”, una acción pionera, según la APEAU dirigida por Carrión.