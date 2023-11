Giacomo Bocchio y sus enfrentamientos con los participantes de “El Gran Chef Famosos”

Giacomo Bocchio perdió los papeles con Fiorella Cayo: “No sabes escuchar, no voy a insistir contigo” | Latina

Desde que empezó “El Gran Chef Famosos”, los tres miembros del jurado se ganaron el cariño del público. Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio mostraron, cada uno, su propio estilo al momento de calificar y juzgar los platillos que presentaban los artistas y personajes de nuestra farándula local.

Si bien el crítico gastronómico, Javier Masías, era considerado el jurado más duro; mientras que Nelly Rossinelli tenía una personalidad opuesta, destacando en los participantes lo bueno y por mejorar; ha sido el chef Giacomo Bocchio, quien ha terminado siendo el más polémico y quien más se ha enfrentado con los concursantes de las diferentes temporadas.

Josi Martínez y Giacomo Bocchio protagonizaron tenso enfrentamiento en ‘El Gran Chef Famosos’. Latina TV

¿Cuál fue la polémica entre Giacomo Bocchio y Josi Martínez?

En la tercera temporada, Josi Martínez fue el participante más joven en pisar el set de “El Gran Chef Famosos”, con tan solo 19 años. El reconocido tiktoker tuvo buenas y malas presentaciones, pero fue eliminado en la sexta semana. Sin embargo, en la séptima sería el repechaje y logró reingresar. Sin embargo, tras su salida final de “El Gran Chef Famosos”, luego de ocupar el quinto lugar, el joven utilizó sus redes sociales para confesar, públicamente, que no la pasó nada bien durante su participación en el reality de cocina de Latina.

“Pasé un momento incómodo durante la grabación de un programa y hasta me fui llorando a mi casa. Uno de los jurados tuvo una actitud de desacuerdo contra la decisión de que yo me quedara en competencia, aprendamos a ser respetuosos con los demás para no llegar a hacer sentir mal a alguien y, a pesar de que es una competencia, no olvidarnos de la empatía hacia los demás y que todos merecemos respeto”, comentó el joven en aquella oportunidad.

Si bien no indicó quién fue el jurado que le hizo pasar el mal momento, se empezó a rumorear que habría sido Giacomo Bocchio. Varios usuarios comenzaron a criticar al chef y Josi daba me gusta a los mensajes, confirmando que se trataría del tacneño.

Josi Martínez vs Giacomo Bocchio.

Giacomo, por su parte, no quiso pronunciarse, pero, al igual que Martínez, le dio like a algunos comentarios que lo apoyaban. “Giacomo es un profesional que nunca ha recibido una queja, no se debe manchar su imagen por un chico que solo sabe hacer show usando la redes y manipulando la gente”, decía uno de los mensajes.

Participantes de “El Gran Chef” y artistas apoyan a Giacomo Bocchio

Tras el enfrentamiento, diversos personajes de la temporada fueron consultados sobre la confrontación entre el chef y el tiktoker, quien inclusive lo tildó de “homofóbico y transfóbico”. Tanto Mariella Zanetti, Armando Machuca, el ‘Loco’ Wagner o el conductor de “Amor y fuego”, Rodrigo Gonzáles, se mostraron en total desacuerdo con Josi Martínez y salieron en defensa del jurado.

‘Peluchín’ afirmó que Martínez se estaría victimizando porque no le gustó que lo critiquen; mientras que Zanetti y el ‘Loco’ indicaron que el tiktoker no tiene experiencia televisiva y no sabría cómo se manejan las cosas en la pantalla chica. “Muchos tiktokers tienen demasiado ego, creo que debería pensar más antes de hablar”, dijo Mariella, sin imaginar que por ello sería tildada de “hipócrita”, por Josi.

Armando Machuca también habló del enfrentamiento, pero aseguró que nunca escuchó gritos, pero sí enfatizó que Giacomo Bocchio es un jurado muy estricto y que los participantes deben tener “la madurez” necesaria para entender y enfrentar estos episodios, ya que nada sería personal.

Mariella Zanetti defiende a Giacomo Bocchio. (Composición Infobae)

Por su parte, Josi Martínez tuvo el respaldo de Jimmy Santi, quien también se quejó del programa de Latina, donde participó en la segunda temporada. El cantante publicó una extensa carta y se rumoreó que el enfrentamiento ahí sería con Javier Masías. Sin embargo, le dio su apoyo a Josi cuando acusó a Bocchio de ser homofóbico.

Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo: “No te gusta escuchar”

Una de las participantes que más veces ha tenido choques con el chef de Tacna es Fiorella Cayo. En esta cuarta temporada, la segunda hija del clan Cayo ha sacado de sus casillas, más de una vez, a Giacomo Bocchio.

Giacomo Bocchio protagonizó tenso momento con Fiorella Cayo en ‘El Gran Chef Famosos’ | Latina

“Fiorella, ¿Tú eres profesora? (Sí) Y cuando tú le enseñas a un alumno te gusta que el alumno te contradiga, te refute, te interrogue, te pregunta o te gusta que el alumno escuche la información que le estás entregando y entienda que esa es la indicación”, fue una de las cosas que le dijo el chef a la cantante y bailarina luego de criticar su espacio de trabajo y que no sigue las indicaciones que él daba.

Parece que Bocchio estaba esperando que la cantante asiente y ya no lo siga contradiciendo, pero ella, fiel a su estilo, no pudo evitar responderle. “Pero si me gusta que me diga que siente y que piensa”, tras ello, el tacneño perdió la paciencia.

“Bueno, no sabes escuchar, Fiorella. No voy a seguir insistiendo (No es eso, yo te escucho y me ayudas un montón) Que la gente saque sus propias conclusiones en casa”, puntualizó.

Hace unos días, el chef Bocchio nuevamente le llamó la atención por su desorden, pero sobre todo por haber puesto en peligro al equipo de producción del programa, como camarógrafos y asistentes.