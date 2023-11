Magaly Medina le advierte a Jefferson Farfán que muestre más ‘pruebas’ del productor de TV: “Saca todo lo que quieras”

Magaly Medina le advierte a Jefferson Farfán que muestre más ‘pruebas’ del productor de TV. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. La conductora Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad para referirse sobre las indirectas que mandó el exfutbolista Jefferson Farfán en sus redes sociales. Este dejó entrever que, hace algunos años, un productor de farándula intentó contactarlo para ‘arreglar’.

Te puede interesar: Abogado de Magaly Medina aclaró fallo a favor de Jefferson Farfán: “Es falso que digan se acabó todo, y que te vas a ir condenada”

En respuesta, la presentadora utilizó el cierre de su programa para dirigirse al exjugador de Alianza Lima, instándolo a que, si tiene conversaciones relacionadas con sus productores y que estén vinculadas a su programa, sea directo y lo exponga sin ocultar nombres.

“No hemos tenido tiempo hoy, pero le hemos quitado tiempo a lo de Laura Borlini, porque Jefferson Farfán ha publicado en sus redes sociales, yo creo que como no juega como no hace nada de repente no tiene nada más que hacer de comenzar a sugerir cosas”, dijo en un inicio la conductora de ATV este 16 de noviembre.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Yo desde acá veo, que pone un mensaje reenviado, yo no entiendo mucho, yo no sé por qué le pone ahí un muñequito con tapándose la boca, la prensa lo ha tomado de la manera como que un productor que tendría que estar vinculado con este programa”, sostuvo muy incómoda.

Te puede interesar: Magaly Medina habló de su juicio con Jefferson Farfán y Leysi Suárez desenmascara a su exesposo por nuevo ampay en ‘Magaly Tv: La Firme’

La conductora terminó su espacio pidiéndole a Jefferson que si tiene chats comprometedores que los muestre y que no deje entrever, cubriendo nombres. “Por poco y tampoco te contesto y saca todo lo que quieras, tienes conversaciones, sácalo”, agregó la comunicadora sumamente molesta.

Recordemos que a través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista reveló que un productor de televisión, cuya identidad no reveló, lo contactó para buscar una solución a un problema que había surgido con él. Según el mensaje, se insinúa que otra persona solicitó a dicho productor coordinar una fecha y hora para dialogar y resolver cualquier malentendido.

Te puede interesar: Magaly Medina se enfrenta a Lucho Cáceres y lo compara con Jefferson Farfán: “Él viene cantando victoria hace tiempo”

“Saludos al productor, saquen sus propias conclusiones. Tengo más pedidos del productor. Yo no voy al arreglo, se equivocaron conmigo. Cuando tienes la consciencia sucia pasan estas cosas. La justicia es la justicia”, se lee en el comentario del exfutbolista en sus historias de Instagram.

Jefferson Farfán muestra chats inéditos para llegar a un acuerdo con productor de TV de farándula. (Captura: @jefferson_farfan_oficial)

Magaly Medina irá a la Corte Superior de Justicia

Hace unos días, Magaly Medina se pronunció junto a su abogado Iván Paredes al darse a conocer la ratificación de la Corte Superior de Justicia sobre su apelación a la condena. “En esta sentencia hay una equivocación garrafal con el respeto de los miembros de la corte. Acá dice que tú tenías el derecho de decir la verdad, y eso es totalmente falso, los periodistas como es tu caso no tienen el deber de decir la verdad, en todo caso los que tienen que buscar la verdad son los jueces”, dijo en un inicio.

“No entiendo por qué se te tiene que inmutar a ti el deber de la verdad cuando no es tu obligación, el acuerdo plenario de la Corte Suprema habla definitivamente y directamente con el deber de la veracidad, los periodistas no son jueces porque un juicio demora más de 3 años, ellos tienen el deber de encontrar la verdad”, acotó.

“Yo no le puse los cachos, fue su enamorada de ese entonces: Yahaira Plasencia. Yo me pregunto, con todo respeto a la Corte Superior, ¿en qué momento dije que era santo cachón? Eso fue algo que dijo otra persona en otro programa de alto rating, contando cómo Yahaira le puso cachos con él. Y si lo hubiera dicho, ¿sería difamación? Creo que no. La verdad no es difamar”, comentó en ‘Magaly TV La Firme’.