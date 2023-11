Jefferson Farfán expone a productor de TV con chats inéditos que lo busca para “limar asperezas”: “Está presto a escuchar pedidos”

Jefferson Farfán muestra chats inéditos para llegar a un acuerdo con productor de TV de farándula. (Captura: @jefferson_farfan_oficial)

Fuertes declaraciones. En medio de su disputa legal contra la conductora Magaly Medina y su productor Patrick Llamo por difamación, el exseleccionado nacional, Jefferson Farfán, reveló mensajes inéditos de un productor de televisión de farándula que busca reunirse con él para intentar resolver algo.

Por medio de su perfil en Instagram, el jugador de fútbol compartió capturas de pantalla que revelan una conversación con un contacto que sirve como enlace con un productor no mencionado. Se muestra dispuesto a “facilitar” la situación para poder entablar una conversación con Farfán.

“¿Dime fecha, lugar y hora? Qué está presto a dialogar, a limar asperezas y escuchar pedidos”, se lee en el mensaje compartido por el futbolista en su cuenta de Instagram. El deportista compartió justo estas imágenes al término de la conversación en vivo que tuvo Magaly con su nuevo abogado por fallo a favor de Jefferson.

En otra captura, el exjugador de fútbol afirmó categóricamente que no aceptará ninguna oferta, respaldando su declaración con evidencia adicional en forma de chats. Aunque no revela explícitamente el motivo detrás de que lo hayan estado buscando, deja claro que no tiene la intención de permanecer en silencio y espera que la justicia prevalezca.

“Yo no voy al arreglo, se equivocaron conmigo. Cuando tienes la conciencia sucia pasan estas cosas. La justicia es justicia”, sostuvo la expareja de Melissa Klug en su cuenta de Instagram, y mencionó a sus seguidores que solos saquen sus propias conclusiones.

Magaly Medina irá a la Corte Superior de Justicia

Por otro lado, Magaly Medina se pronunció al darse a conocer la ratificación de la Corte Superior de Justicia sobre su apelación a la condena. La conductora conversó con conocido medio local para aclarar que la guerra contra el deportista aún no acaba.

“Siempre le encanta jactarse. Él debería estar en falta porque las mentiras no las digo yo, las dice él, intentando junto a su abogado tratando de confundir a la justicia (...) Ahora que está fuera del fútbol y no le interesa a nadie, tampoco voy a hablar de él porque en mi programa siempre hablo de gente mediática”, manifestó.

Jefferson Farfán feliz por fallo a su favor

Tan pronto como tuvo conocimiento de la decisión de la Corte Superior de Justicia el martes 14 de noviembre, el exdeportista Jefferson Farfán expresó una reacción peculiar. A través de sus historias en Instagram, el exfutbolista compartió un mensaje contundente celebrando el fallo en contra de la presentadora de televisión.

“La justicia tarda, pero llega. La justicia le ganó a tus mentiras. Esto continuará. Qué lindo comienzo”, fueron las primeras declaraciones del deportista en sus redes sociales, dejando en claro que está feliz por el fallo a su favor en contra de Magaly Medina y su productor.

¿De qué acusa Jefferson Farfán a Magaly Medina?

El deportista Jefferson Farfán presentó una denuncia contra Magaly Medina por difamación, señalándola por haberlo etiquetado como “cornudo” y haber especulado acerca de supuestas compras de muebles y artefactos para Yahaira Plasencia. El exfutbolista alega que la periodista “busca generar la burla de la opinión pública, arguyendo falsamente infinidad de actos que, según ellos, provocarían aún más vergüenza y mofa hacia mi persona”.

“Tenemos a Doña Charo y a la mamá de Yaha eligiendo los muebles. Ella va a vivir allí con toda y su familia. ¿Ese departamento lo compró Jefrey para que la mamá esté supervisando todo? ¿Por qué Jefferson no quiere contarle al mundo que van a tener un nido de amor, donde él llegará con total tranquilidad y bien caleta? Acá hay chisme y para rato. Ellos ya habrían vuelto”, fue lo dicho por Magaly Medina.