Dueños de establecimientos en Miraflores en contra de utilizar detectores de metal: “Es innecesario e incómodo”

Ante la ola de crímenes reportados en las recientes semanas dentro de diversos establecimientos ubicados en el distrito de Miraflores, el alcalde de la jurisdicción, Carlos Canales, señaló a los dueños de estos locales como los responsables de lo ocurrido por permitir que sus clientes ingresen con armas de fuego.

Por tal motivo, anunció que desde el 1 de diciembre comenzará una marcha blanca para que todos los espacios comerciales dentro de su territorio utilicen detectores de metal en busca de que no vuelvan a suceder casos como los del restaurante Panchita o el bar Molly’s.

“Si mi hijo va a una discoteca y estás absolutamente seguro que ninguno de los que participa en esa fiesta tiene un arma, en donde además están tomando alcohol, yo estaría agradecido por esta medida, que es disuasiva”, indicó el burgomaestre.

“La norma está hecha, no la hemos inventado. Lo que estamos diciendo es que si entra una persona que tiene su licencia y porta armas no le vamos a vender alcohol ni en el restaurante o en la discoteca. La norma dice que no se puede beber alcohol o consumir otras sustancias tóxicas si se porta un arma”, complementó.

En contra de los detectores de metal

Al respecto, los gremios de empresarios pertenecientes a diversos sectores y servicios se pronunciaron a través de un comunicado. En ella, expresan su indignación ante el intento de la Municipalidad de Miraflores por obligarlos a “instalar dispositivos de detección de armas de fuego, explosivos y/o instrumentos punzo cortantes”.

“Además de contratar personal de seguridad, supuestamente para controlar que las personas que ingresen a los establecimientos no porten los mencionados instrumentos”, manifestan dueños de restaurantes, bares, cines, panaderías, hoteles, ópticas, fotocopiadoras, bancos, sastrerías, entre otros.

Según precisaron, todas las instituciones del distrito están comprometidas en desempeñar actividades dentro de un ambiente de seguridad para todos. Sin embargo, se mostraron en contra de someter a sus clientes a procedimientos que solo provocarán molestías y que no vuelvan a consumir dentro de sus instalaciones. “Creemos que no es la medida adecuada para un hecho fortuito y aislado que todos lamentamos”, indica la misiva.

“Las ordenanza N° 624/MM carece de responsabilidad y proporcionalidad, y sometería al público a procedimientos innecesarios e incómodos a su ingreso a los establecimientos, generando colas y demoras que previsiblemente desalentarán su concurrencia”, continúa el texto.

Inclusive, revelaron que el alcalde Canales no atendió su pedido para “encontrar medidas más eficaces para la seguridad ciudadana y menos gravosas para los establecimientos comerciales formales”.

Por último, los diversos gremios reafirman su postura y aseveran que las medidas impuestas por la Municipalidad de Miraflores no mejorarán la seguridad del distrito, en su lugar, solo causará el desagrado de los clientes.

“En un contexto en que los establecimientos comerciales hemos sufrido enormes pérdidas por los frecuentes cierres como consecuencia de la pandemia y luego por la recesión económica, esta ordenanza agravará nuestra situación económica y afectará los empleos que generamos de manera directa e indirecta”, enfatiza.

“La seguridad es responsabilidad del Estado, quien se encuentra obligado a ejecutar las medidas más certeras para preservarla. Lo dispuesto en la ordenanza agudiza la delicada situación por la que atravesamos y afectará el empleo que generamos”, culmina el comunicado.

El texto está firmado por el Comité de Restaurantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB), Asociación Empresarial Gamarra Perú, Agrupación de Ferreteros del Perú, Unión de Gremios y Asociación de Restaurantes del Perú, Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y afines (AHORA), Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), Asociación de Clínicas Particulares del Perú, Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) y la Asociación PYME Perú