Brunella Horna se molesta por broma con la estatua de César Acuña: “No se metan con mi suegro”

Brunella Horna se molesta por broma con estatua de César Acuña. (Composición: Infobae)

En el último episodio de “América Hoy”, la modelo Brunella Horna vivió un momento incómodo con sus colegas al no aceptar bromas sobre la estatua de su suegro, el señor César Acuña, ubicada en la UCV. La presentadora expresó claramente su molestia. ¿Qué pasó?

Te puede interesar: Sergio George aprueba peleas entre Leslie Shaw y Handa: “Me parece positivo”

La situación se desencadenó cuando el divertido Edson Dávila comentó sobre la ausencia de la esposa de Richard Acuña en el programa del martes 14 de noviembre, insinuando que estaba ocupada porque se dedicó a “ayudar a cargar la estatua del suegro”.

Como era de esperarse, esa broma no le gustó a la exchica reality y esta reaccionó con mucho fastidio, dejando claro que no se debe involucrar en los asuntos familiares de los demás y que no permitiría que se burlaran de su suegro. Expresó firmemente que no se toleraría ninguna intromisión en su familia.

Brunella Horna vivió momentos de tensión en partido de U y AL porqué tenía a su familia en Matute. América TV.

“No, papá Armando, yo no me meto con mamá, con tu familia, así que no te voy a permitir que te metas con mi suegro, no te puedes meter con mi familia”, dijo en un inicio la modelo sobre la broma de su compañero en la edición del 15 de noviembre.

Te puede interesar: Samahara Lobatón niega que haya sido agredida por Bryan Torres: “Ese video está sacado de contexto”

Frente a esto, ‘Giselo’ trató de calmar las aguas y se disculpó con la modelo por el incómodo momento, reconociendo su estado de embarazo. No obstante, mantuvo su estilo característico al retomar el tema de la estatua y preguntar nuevamente sobre su ubicación.

“No sé, puedes preguntarle a él (César Acuña), te puedo dar su número, si tanto te preocupa eso (dónde está la estatua)”, acotó la conductora, sumamente fastidiada.

Brunella Horna vivió momentos de tensión en partido de U y AL porqué tenía a su familia en Matute. América TV.

¿Cuál fue el acontecimiento relacionado con la estatua de César Acuña?

La estatua a tamaño real en tono dorado de César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), ha desaparecido del campus de la Universidad César Vallejo (UCV) de Trujillo, apenas dos días después de su inauguración, según informes difundidos este martes por Canal N.

Te puede interesar: Desaparece de la UCV la estatua dorada en honor a César Acuña

La escultura, que generó críticas y memes, fue otorgada al fundador por un grupo de exdocentes de la academia preuniversitaria de Ingeniería en conmemoración de los 32 años de su creación. El área de Comunicación confirmó al canal que la ceremonia íntima tuvo lugar el pasado domingo.