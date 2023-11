Magaly aterriza a Brunella por molestarse con bromas a la estatua de su suegro: “Como está casada con Richard Acuña, se siente intocable”

Magaly Medina aterriza a Brunella Horna por molestarse con broma de Giselo a la estatua de su suegro. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la última emisión de Magaly TV La Firme, el 15 de noviembre, la conductora Magaly Medina comenzó su programa expresando comentarios contundentes sobre la modelo Brunella Horna, quien protagonizó un incómodo momento junto a su compañero de América Hoy, el popular ‘Giselo’. ¿Qué pasó?

La conductora criticó a la exchica reality por mostrar su incomodidad con Edsón Dávila debido a una broma que le hizo relacionada con la estatua de su suegro, César Acuña, que ha desaparecido desde en campus de la Universidad César Vallejo en Trujillo.

Medina señaló a la conocida ‘Baby Bru’ que no debería asumir una posición intocable al reaccionar de esa manera ante su compañero de “América Hoy”. Le recordó que, al ser su suegro, una figura pública, exigir en vivo que no se toque el tema de su familia por una broma sobre la polémica estatua dorada del político es parte inherente de la exposición mediática.

Magaly Medina criticó reacción de Brunella Horna sobre el retiro de la estatua de su suegro, César Acuña. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Esta chica, ahora que está casada con Richard Acuña, se siente intocable, se siente Jefferson Farfán, siente que nada puede tocarla, ni hablar de ella. Se olvida que su suegro ha sido candidato a la presidencia de la República, se olvida que es un personaje político que tiene una bancada y un partido político”, dijo en un inicio la conductora en el programa de este 15 de noviembre.

Frente a esto, Magaly señala que no debería sentirse molesta, ya que su suegro, al ser una figura política, ha optado por una posición pública que conlleva recibir comentarios, investigaciones y otros aspectos inherentes a su rol en la esfera pública.

“Por lo tanto, los políticos tienen que aguantar críticas, los comentarios, las investigaciones y todo o que trae el estar en un ambiente político, porque si aspiras a tener poder presidencial o congresal, entonces te aguantas. Ahora resulta que ella se ofrende, ella ya es una Acuña más”, agregó la conductora entre risas al ver el video del programa.

Brunella Horna se molesta por broma con estatua de César Acuña. (Composición: Infobae)

Magaly Medina le aclara a Brunella Horna que no puede meterse con la familia de Giselo

En otro momento, Magaly Medina solicitó a sus reporteros que reprodujeran nuevamente el video de “América Hoy”, ya que le había causado mucha gracia y quería observar las reacciones de los periodistas de Primera Edición, Federico Salazar y Verónica Linares, quienes en ese momento estaban dando paso al programa matutino de Ethel Pozo.

Adicionalmente, la periodista destacó al decirle a Brunella Horna que ella no debería involucrarse con la familia de Edson Dávila, ya que no son personajes públicos como el señor César Acuña y demás miembros de su familia, quienes han optado por estar vinculados con la política.

“Claro, pues Brunella, no te puedes meter con su papá ni con su mamá de ‘Giselo’ si ellos no están metidos en política, no son mediáticos, no compares, hay que equilibrar. Hay que tener un poquito más el sentido del equilibrio desarrollado, está bien que rodeada de los Acuña te sientas rodeada de mucho poder de los que tienen plata como cancha”, agregó.

“Tampoco te me sobres, baja al llano, no sé cómo te permiten hacer eso en el programa. Ahora resulta que en se programa les ponen bozal, resulta que Brunella llegó a ponerle bozal a sus compañeros, a ellos que se lo permiten”, sostuvo la comunicadora en su programa Magaly TV La Firme.