Desaparece de la UCV la estatua dorada en honor a César Acuña

Retiran estatua dorada de César Acuña de local de UCV luego recibir cientos de críticas (Canal N)

La estatua dorada en tamaño real de César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), desapareció del campus de la Universidad César Vallejo (UCV) de Trujillo, solo dos días después de ser develada, según un despacho difundido este martes por Canal N.

La escultura, que desató una ola de críticas y memes, fue cedida al fundador de la institución por un grupo de exdocentes de la academia preuniversitaria de Ingeniería con motivo de los 32 años de creación. El área de Comunicación conformó al canal que la ceremonia íntima se desarrolló el último domingo.

El acto no contó con la presencia de alumnos ni trabajadores, sino únicamente de figuras importantes de la UCV, incluida la familia de Acuña, actual gobernador regional de La Libertad y dueño de esta universidad que cuenta con una docena de sedes a nivel nacional.

Entre los asistentes figuraron el exlegislador Humberto Acuña —quien difundió las imágenes en sus redes sociales—; María Teresa Acuña, gerente de finanzas de la Universidad Autónoma del Perú; así como Kelly Acuña, hija del gobernador y actual gerente general de la UCV; y la expremier Beatriz Merino, actual presidenta ejecutiva de la institución.

Canal N señaló que el destino de la estatua dorada, retirada el último lunes, es solo conocido por el entorno más cercano del político, quien en 2010 inmortalizó la frase “plata como cancha” durante su campaña para lograr una reelección como alcalde de Trujillo.

“Ustedes ya me conocen. Ustedes ya son gente de mi confianza. Yo estoy jugando para afuera. Sería un gran error que ganando, yo no sea presidente. Lo que queremos es gobernar y seguir gobernando por APP. Así no gane, tener 10 o 12 congresistas ya es un poder político. Plata como cancha para ustedes”, dijo entonces en un evento proselitista.

El campus de institución también acoge otro busto en honor Acuña, que fue develado en 2021. Pero no ha sido la única excentricidad que se le atribuye. En 2015, cuando era gobernador de La Libertad, talló su rostro y el símbolo de APP en el sillón de su despacho.

“Aquí no estamos hablando de malversación de fondos, sino de proselitismo. No se puede hacer referencia o tener símbolos de un partido en una gestión pública”, denunció a La Industria el excandidato a la alcaldía de Trujillo, Luis Santa María.

Después de diez meses en el cargo, Acuña renunció como gobernador y comenzó una candidatura presidencial a gran escala con APP. En noviembre de ese mismo año, quedó tercero por primera vez, detrás de los favoritos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, y por encima de Alan García.