Abogado de Magaly Medina aclaró fallo a favor de Jefferson Farfán: “Es falso que digan se acabó todo, y que te vas a ir condenada”

Magaly Medina y su abogado Iván Paredes analizan fallo a favor de Farfán (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. La conductora Magaly Medina inicio su programa Magaly TV La Firme este 14 de noviembre refiriéndose al fallo a favor del exfutbolista Jefferson Farfán por el juicio que le entabló a ella y a su productor Patrick Llamo por el delito de difamación agravada.

Con el propósito de aclarar la situación de su caso, la periodista sostuvo una transmisión en vivo con su abogado, Iván Paredes, para compartir sus primeras impresiones sobre el fallo que declaró ganador al exseleccionado nacional en la demanda presentada contra la conductora de televisión.

Ante ello, el letrado desmintió en un inicio la idea de que se haya concluido todo y que la figura de ‘Magaly TV La Firme’ enfrentará una condena. Indica que tales afirmaciones son falsas y que solo buscan distorsionar la realidad del proceso legal.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina comenzó su conversación con su defensa legal, negando que le haya dicho a Jefferson Farfán “Venancio” o “Santo Cachón” a Jefferson Farfán y señaló que si así lo hubiera hecho, en realidad se lo ha dicho todo el mundo. En ese sentido, la urraca dejó en claro que discrepa con la decisión del Poder Judicial.

“Doctor los programas de televisión lo hacían, yo no recuerdo de verdad haberlo llamado ‘Santo Cachón del fútbol peruano’ de repente y así lo haya hecho, es algo que lo llamó todo el país debido a las circunstancias que pasaron”, sostuvo Magaly Medina.

Ante esta situación, el doctor Iván destacó que existe una equivocación y subrayó que todo lo mencionado en la demanda era falso. Hizo hincapié en que los periodistas tienen la responsabilidad de la veracidad de la información, no de determinar la verdad, ya que esa tarea recae en los jueces.

“En esta sentencia hay una equivocación garrafal con el respeto de los miembros de la corte. Acá dice que tú tenías el derecho de decir la verdad, y eso es totalmente falso, los periodistas como es tu caso no tienen el deber de decir la verdad, en todo caso los que tienen que buscar la verdad son los jueces”, dijo en un inicio.

“No entiendo por qué se te tiene que inmutar a ti el deber de la verdad cuando no es tu obligación, el acuerdo plenario de la Corte Suprema habla definitivamente y directamente con el deber de la veracidad, los periodistas no son jueces porque un juicio demora más de 3 años, ellos tienen el deber de encontrar la verdad”, acotó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

El Santo Cachón

Por otra parte, el abogado sostiene que el tema del ‘Santo Cachón’ ya había sido resuelto por la jueza de primera instancia. Además, argumenta que este asunto es coloquial y forma parte del argot social, expresando su desconcierto sobre la razón por la cual se está retrocediendo en este tema.

“Y de acuerdo a lo del ‘Santo Cachón’ ya la juez de primera instancia lo había resuelto por ese tema, ese tema es coloquial porque eso es parte del argot Familiar o en los amigos, no entiendo por qué retroceden”, aseveró.

“Todo el país lo llamaba eso, no es cosa tuya, tú solamente has repetido lo que decían los demás, eso no fue instancia tuya, todo el mundo le decía en otros canales, le decían cachudo, una serie de adjetivos”, acotó el letrado.

Apelarán con el recurso de nulidad

Magaly Medina junto a su defensa legal afirman que impugnaran la decisión judicial desfavorable a través del recurso de nulidad por errores legales ante el Poder Judicial. “Debe haber una forma en que una persona que siente que esto no es así como lo están diciendo debe de haber algún tipo de recurso en el que también yo me defienda”, dijo en un inicio la conductora.

“Seguro ha decidido contigo porque tiene más cámaras, ya no juega fútbol, de repente querrá mayor publicidad y seguir en el ambiente, yo no entiendo para qué sigue con este tipo de cosas que a él todo el mundo se lo decía, por lo menos hablar de esta sentencia en el favor de la verdad es algo inobjetable”, aclaró.

“Ahora lo que tienes es el recurso de nulidad acá Es falso que digan que tú ya estás condenada Qué vas a firmar cada 30 días que no puedes hablar de él, eso es totalmente falso”, finalizó.