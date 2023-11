Leslie Shaw se sincera sobre su música y qué piensa ‘El Prefe’ de sus peleas: “Satisfecha con mis canciones”

Leslie Shaw asegura sentirse satisfecha de su carrera musical. | Infobae Perú/Richard Gomero

Leslie Shaw es una de las artistas peruanas más polémicas del momento, con una trayectoria musical que abarca diversos géneros como el pop, reguetón y, recientemente, la cumbia, por su colaboración con los Hermanos Yaipén. Tras su llegada a Lima ha vuelto a causar controversia y acaparar portadas de la farándula por sus respuestas a otras figuras que la han cuestionado.

En una entrevista exclusiva con Infobae Perú, la intérprete de ‘Faldita’ se sinceró sobre su música y reiteró que tiene otros temas que han sonado y rebotado internacionalmente. Además, respondió qué piensa su novio, ‘El Prefe’, de sus enfrentamientos con sus colegas.

La intérprete de 34 años asegura que está “satisfecha con sus canciones” y que no le importa lo que digan los demás, siempre y cuando respeten su trabajo y su carrera. La joven también habló sobre sus planes musicales y sus proyectos futuros dentro de esta industria.

Leslie Shaw asegura sentirse satisfecha del éxito de sus canciones y carrera musical. | Infobae Perú/Richard Gomero

Se refugia en fans ante las críticas

Leslie Shaw rompió su silencio sobre su carrera musical desde que estrenó su primer sencillo. En esa línea se declaró complacida por la buena acogida que han tenido sus temas, pese a que otras figuras como Emilio Jaime salieran a decir que ella solo tiene un hit musical.

“Estoy satisfecha con el éxito de mis canciones y contenta porque los fans están felices. Están compartiendo el videoclip y yo estoy lanzando mucha música. Están compartiendo el videoclip y yo estoy lanzando mucha música”, dijo la intérprete peruana.

Recientemente, lanzó un tema con la orquesta de cumbia Hermanos Yaipén y dio detalles de cómo se dio esta colaboración. Según recordó, coincidieron en reuniones y acordaron lanzar un tema juntos. Walter Yaipén, líder de la agrupación, dijo que la estima mucho y hasta salió en su defensa ante los cuestionamientos de Mayra Goñi y Flavia Laos.

Walter Yaipén sale en defensa de Leslie Shaw tras críticas por sus declaraciones 'sin filtros'. | Difusión/Andina

“La gente siempre critica a los que sobresalen. Leslie es humilde, no tiene pelos en la lengua y a muchos no le gusta que le digan sus verdades”, respondió el oriundo de Monsefú a Trome.

¿Qué piensa ‘El Prefe’ de sus polémicas?

La cantante también revela que su novio, ‘El Prefe’, con quien se comprometió en matrimonio en octubre del 2022, la apoya en todo y entiende su forma de ser. Resaltó que ser artista y estar rodeada de este tipo de situaciones.

“Él sabe que así es esto. Tengo muchos años en la industria. Así que normal, con tal que mis fans me apoyen y vayan a mis conciertos. Mal no me va”, manifestó Leslie Shaw en la charla.

Leslie Shaw y 'El Prefe', cantante cubano de 20 años, se unirán en matrimonio.

‘El Prefe’ es un joven de 20 años que también se dedica al reguetón y conoció a la cantante cuando grabaron juntos el tema “Sola y soltera”. A pesar de la diferencia de edad de 13 años, la pareja ha demostrado estar muy enamorada y ha anunciado que planean casarse en el 2024.

“Estamos planeando la boda para el próximo año. No será en Perú, sino en Estados Unidos”, reveló la intérprete. Agregó, también, cómo mantiene encendida la llama del amor. “Bueno, hacemos llamadas. Siempre estamos contándonos el día a día, como ‘qué haces amor’. Vivimos el día a día al máximo. No nos atormentamos”, agregó.

Leslie Shaw se pronunció en sus redes sociales contra sus detractores. IG

Finalmente, se refirió a sus planes musicales y proyectos futuros. Leslie Shaw señaló que alista más colaboraciones que pronto verán la luz y no puede revelarlos hoy en día. Destaca su trabajo con productores peruanos que también son parte del género urbano.

Cabe señalar que Leslie Shaw ha manifestado, anteriormente, que no puede cobrar sus regalías por las canciones de rock que grabó. En conversaciones con Carlos Orozco, expresó su fastidio por esta censura. “Estos abusos ocurren muchísimo”, develó.