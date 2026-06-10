Qué es el conteo rápido y como funciona esta técnica de las encuestadoras que defiende JP de Roberto Sánchez

Juntos por el Perú sostiene la validez del conteo rápido frente a cuestionamientos Foto: ANDINA/AFP (Composición Infobae)

El partido de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, defendió los resultados publicados por la encuestadora Ipsos Perú en colaboración con Transparencia, donde se le da una ligera ventaja de Keiko Fujimori, según el conteo rápido. Esto luego de que al candidata que postula por cuarta vez se acerca más.

La polémica se intensificó tras la segunda vuelta electoral del 7 de junio, cuando el partido, a través de sus portavoces, expresó su respaldo a la metodología tradicional del conteo rápido, al tiempo que exigió la publicación de las bases de cualquier modelo alternativo.

Roy Mendoza, abogado de JP, remarcó la importancia de que las empresas encuestadoras respeten los procedimientos técnicos definidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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“Nuestra sorpresa, ¿no? Porque nos ha llamado poderosamente la atención lo vertido, respecto del conteo rápido y lo que se ha dicho posteriormente. El domingo, como ustedes sabrán, en el conteo rápido, la empresa encargada de esto nos daba una ventaja de cero punto seis por ciento”, afirmó Mendoza.

Representantes del partido Juntos por el Perú ofrecen una conferencia de prensa para exponer sus preocupaciones sobre la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos por parte de las empresas encuestadoras después del conteo rápido.| Juntos por el Perú

El representante de JP subrayó que, según la Resolución 107-2025 del JNE, las encuestadoras deben publicar la metodología utilizada en sus conteos rápidos en sus páginas web, incluyendo la ficha técnica y los resultados completos. Cabe precisar que esta información se encuentra de acceso público.

Mendoza afirma que existe “nuevos modelos” o “corridas”, los cuales, según su postura, carecen de validez técnica al no contar con la debida publicación y documentación.

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Juntos por el Perú dirigió cartas tanto al Jurado Nacional de Elecciones, como a Ipsos y a la Defensoría del Pueblo, solicitando la verificación de los procedimientos y la transparencia en la difusión de resultados.

“Queremos dejar en claro que lo cierto en un proceso electoral hasta la fecha es el conteo rápido. Un conteo rápido que tiene sustento histórico, que tiene antecedentes y que siempre se ha cumplido en todo proceso electoral”, concluyó Mendoza durante su intervención.

El conteo rápido, la técnica electoral defendida por Juntos por el Perú tras los comicios| Foto: Facebook de Roberto Sánchez

¿Qué es el conteo rápido?

El conteo rápido es una técnica de observación electoral utilizada para estimar resultados preliminares a partir del procesamiento acelerado de datos recogidos en una muestra representativa de mesas de votación.

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Según información de Ipsos Perú, más de 5.000 ciudadanos y ciudadanas, tanto en el país como en el extranjero, participan como observadores voluntarios para implementar el conteo rápido integral en las recientes elecciones.

El conteo rápido integral constituye una metodología de observación electoral independiente, no partidista y basada en evidencia, cuyo objetivo principal es evaluar la calidad del proceso y verificar la correspondencia entre los resultados oficiales y la voluntad popular.

A diferencia de otros mecanismos de medición, esta técnica observa de manera continua toda la jornada electoral, desde la instalación de las mesas hasta el escrutinio final, documentando incidencias y buenas prácticas. Los observadores designados en cada mesa seleccionada reportan información en tiempo real a un centro de datos centralizado, donde se realiza el análisis estadístico.

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El conteo rápido integral se fundamenta en una muestra de 1.037 mesas, seleccionadas aleatoriamente de un universo de 124 provincias en las 25 regiones del Perú, así como en ocho ciudades extranjeras con alta presencia de electores peruanos.

Esta muestra permite alcanzar un nivel de confianza del 95% en las estimaciones, lo que otorga solidez técnica a las proyecciones tanto para la elección presidencial como para la del Senado nacional.

La precisión del conteo rápido se respalda en la experiencia combinada de Transparencia, el NDI e Ipsos Perú. El NDI es referente global en la aplicación de la metodología internacional conocida como Verificación de Procesos y Resultados para la Transparencia (PRVT, por sus siglas en inglés), utilizada en más de 50 países. Por su parte, Ipsos Perú ha efectuado conteos rápidos en elecciones presidenciales desde 2001, constatando diferencias menores a un punto porcentual respecto a los resultados oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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La ficha técnica del conteo rápido de la segunda vuelta

La ficha técnica del conteo rápido presidencial 2026, al 100%, precisa que el estudio fue realizado por Ipsos Perú por encargo de Transparencia y con la colaboración del NDI. El universo comprendió la totalidad de actas de mesas de sufragio de las Elecciones Generales 2026, con cobertura nacional y para residentes en el extranjero. El tamaño de la muestra fue de 1.037 actas, seleccionadas mediante muestreo probabilístico, polietápico y estratificado, sobre el padrón oficial de la ONPE.

El margen de error depende del resultado de cada candidato y del nivel de dispersión de las preferencias, pero se mantiene bajo parámetros estadísticos aceptados internacionalmente. El nivel de confianza anunciado es del 95%, conforme a los estándares técnicos de la industria.

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