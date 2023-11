Leslie Shaw denuncia que no puede cobrar regalías por sus canciones de rock: “Estos abusos ocurren muchísimo”

Leslie Shaw denuncia que no puede cobrar regalías por sus canciones de rock | OUKE de Carlos Orozco / Youtube

La carrera de Leslie Shaw ha transitado por diferentes géneros musicales, desde punk, latin pop, metal, reggaeton y hasta cumbia, Pero antes de ganar fama internacional con su canción ‘La Faldita’, la rubia cantante destacó por sus canciones de rock. Sin embargo, está impedida de cobrar regalías por varios de estos temas, según denunció en el podcast de Carlos Orozco.

Te puede interesar: Mayra Goñi acusa a Leslie Shaw de impedir su despegue musical: “Quería ser ella quien abra los conciertos”

La artista nacional empezó diciendo que empezó su carrera a los 16 años, y que ella misma financió sus primeros discos, videoclips y demás gastos con el dinero que ganaba como modelo. Lamentablemente, toda esa inversión no ha sido recompensada, pues a la fecha Leslie Shaw no recibe un centavo por sus temas de rock.

“Ahora me dicen que soy acomodada, pero yo no vengo de una familia con mucho dinero, me he ganado todo esto sola. Y en esa época no había canjes ni nada. A los 16 años yo grabé mis canciones de rock, ¿tú crees que yo recibo regalías? Nada. Yo recién me enteré hace poquito. En esa época no era socia de nada”, manifestó indignada.

Leslie Shaw no puede cobrar regalías por sus canciones de rock.

Leslie Shaw indicó que, ahora que forma parte de Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), la organización estadounidense le ha comunicado que es imposible obtener beneficios económicos de dichas canciones, que todavía siguen en sus principales plataformas.

Te puede interesar: Leslie Shaw es acusada de despedir a sus trabajadores y de pagarles 100 soles: “Yo vi el voucher”, afirmó Handa

“Ustedes averigüen por qué (no puede cobrar regalías), pero estos abusos ocurren muchísimo. Por eso, a estos artistas nuevos, en vez de estar enfocándose en tirarme hate, enfóquense en informarse para que cuando llegue una oportunidad grande no los agarren de brutos. Eso pasará, se los estoy diciendo y deberían agradecerme”, complementó.

¿Qué tipo de música canta Leslie Shaw?

Actualmente, Leslie Shaw se ha posicionado como una artista del género urbano, siendo algunas de sus canciones más resaltantes ‘La Faldita’, ‘Tal para cual’ y ‘Estoy soltera’.

Te puede interesar: Productor musical Jesús ‘el Viejo’ Rodríguez minimiza a Leslie Shaw, pero es tildado de machista y sexista

En el 2019, la rubia generó provoca al afirmar que dejó el rock porque este había “pasado de moda”. “Es un tema de actualidad. Ahora, el género urbano está en todas partes del mundo. Para vivir de la música tengo que darme a la actualidad. Mientras que pueda hacer música, soy feliz”, explicó Leslie Shaw al diario Correo.

Leslie Ann Shaw Thays, ​más conocida como Leslie Shaw, es una cantante, compositora, bailarina, modelo y actriz peruana. Instagram

Leslie Shaw se peleó con Mario Hart y más artistas peruanos

La lista parece interminable. Desde que Leslie Shaw arremetió contra Mario Hart al decir que “no es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal”; varios artistas han salido en defensa del ‘Chato’ y han criticado a la cantante por no apoyar el talento peruano.

Mientras que Mario Hart le pidió que lo supere, Flavia Laos afirmó que Leslie estaba “menospreciando” a sus propios compatriotas, Mayra Goñi la acusó de sabotear su carrera, Handa de haberle pagado 100 soles a sus bailarines y Michelle Soifer la llamó “ridícula”. Otros personajes como Jota Benz, Emilio Jaime y Jesús “El Viejo” Rodríguez se han sumado a la disputa.

A todos ellos les dijo: “Yo he estado tranquilita promocionando mi canción con Los Hermanos Yaipén, pero si se meten conmigo me encuentran. Yo aguanto, aguanto hasta que exploto. Así ha sido siempre, pero creo que con los años ya se me acabó. Yo he aguantado mucha mierd***. Estoy mentalizada haciendo música (...) Hagan lo que quieran, pero no se metan conmigo. Yo tiraré mierd*** si me provoca”.