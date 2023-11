Juan Manuel Vargas postuló a Claudio Pizarro como presidente de la FPF y así reaccionó el exfutbolista de Bayern Munich

Juan Manuel Vargas postuló a Claudio Pizarro como presidente de la FPF y así reaccionó el exdelantero. (Playzon TV)

Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro fueron dos jugadores que le regalaron muchas alegrías a la selección peruana años atrás. En la actualidad, cada uno en sus diferentes ocupaciones, se juntaron fuera de una cancha después de mucho tiempo y protagonizaron inesperado momento en una entrevista.

El exlateral izquierdo, junto al periodista deportivo Pedro García, son los conductores del programa llamado ‘Loco y Locuaz’ transmitido en el canal de Youtube de Playzon Bet y tuvieron como invitado al ‘Bombardero de los Andes’. En dicho encuentro, tocaron varios temas, entre ellos la actualidad de la ‘bicolor’.

Instantes después, el popular ‘Loco’ aseguró que deberían cambiar muchas cosas en el balompié nacional y propuso a ‘Pizza’ como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El reportero de Movistar Deportes se sorprendió y, rápidamente, apuntó que no podía. Esto causó la reacción del exjugador de Bayern Munich.

“¿Por qué no puedo? Ahh verdad, tienes que ser dirigente por un tiempo. Hay una nueva regla”, exclamó el exdelantero y consultó si “era en Perú o en otro sitio”. Pedro Eloy contestó que debería ejercer en el país y le consultó el por qué. “No, no, pregunto. Curiosidad”, manifestó soltando una carcajada y desatando las risas de los presentes.

La conversación tomó un tono más serio y Claudio Pizarro afirmó que le gustaría asumir un puesto como directivo en el Perú. “Me interesaría si es que puedo tomar decisiones y si es que estoy metido con gente que quiera trabajar por el bien del fútbol peruano y gente de bien”.

“Siempre lo he dicho, una de las cosas que hago ahora como embajador del Bayern es contar mis historias del fútbol, anécdotas, cómo llegué al éxito de alguna manera, cómo manejar presiones y este tipo de cosas. Aparte en mis últimos años del Bremen, era ayudar a los chicos”, agregó el exatacante de Alianza Lima.

El exdeportista de 45 años afirmó que volvería a vivir a Perú con el fin de desempeñarse como directivo; pero, señaló que no sabe si lo haría en la actual gestión de la FPF, pues “no ha tenido contacto” con nadie hasta el momento.

Finalmente, el ‘Bombardero de los Andes’ cerró con un contundente mensaje. “Soy una de las pocas personas del fútbol peruano que ha tenido la experiencia en el extranjero y experiencia de éxito, aparte también he tenido experiencias malas que creo que pueden ayudar mucho a los chicos que están saliendo”.

Claudio Pizarro estuvo de invitado en el programa de Juan Manuel Vargas - Créditos: Captura de Playzon TV.

Vargas expuso su poca comunicación con Guerrero y Farfán

Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro formaron parte del grupo llamado ‘Los cuatro fantásticos’ en la selección peruana, el cual estaba compuesto también por Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. El lateral izquierdo y delantero mantuvieron su cercanía y eso queda demostrado en redes sociales.

No obstante, el ‘Loco’ señaló que no tiene comunicación con el ‘Depredador’ y la ‘Foquita’. “Jefferson lo considero mucho porque empezamos en la selección, desde la sub 20, tantos años en la selección, se creó una buena amistad. No hablamos como antes, si nos vemos, nos saludamos. Con Paolo, la amistad que hemos tenido durante años. Si nos cruzamos, nos hablamos”, dijo en el programa ‘Mande quien Mande’.

Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero disputaron juntos las Eliminatorias camino a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y parte de Rusia 2018 - Créditos: AP.

¿A qué se dedica actualmente Claudio Pizarro?

El exdelantero jugó hasta los 41 años y decidió colgar los botines en 2020 cuando vestía la camiseta de Werder Bremen. Años más tarde, exactamente en 2022, realizó su partido de despedida en Alemania que contó con la presencia de muchas estrellas del fútbol.

Desde que dejó el fútbol, el peruano recibió la oferta de Bayern Munich para ejercer como embajador. Actualmente, acude a eventos y también forma parte del equipo de leyendas del club. A la par, es imagen de algunas empresas.