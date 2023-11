Samahara Lobatón quedó cautivada con ‘Chambelán’, pero Adolfo Aguilar le recuerda a Bryan Torres

Samahara Lobatón se olvida de Bryan Torres. (Captura: ¿Cuál es el verdadero?)

Arde Troya. En la edición más reciente del programa ‘¿Cuál es el verdadero?’, la modelo Samahara Lobatón participó como invitada junto a Génesis Tapia y Facundo González. No obstante, lo que captó la atención en el set fue el interés inesperado de la exintegrante de ‘La Casa de Magaly’ hacia un ‘chambelán’.

El acontecimiento tuvo lugar cuando la hija de Melissa Klug y sus compañeros, en esta edición, debían observar detenidamente y formular preguntas a tres farsantes para descubrir ‘¿cuál era el verdadero chambelán?’. Ante esta situación, la modelo no titubeó en ‘coquetear’ con uno de ellos, al considerarlo el más ‘atinado’ con sus respuestas.

En ese momento, el conductor Adolfo Aguilar intervino al notar que el joven de 20 años había capturado la atención de la exchica reality, y le preguntó a Samahara qué ‘farsante’ escogería para contratar en su fiesta de ‘quinceañera’ si tuviera 15 años. La modelo respondió sin dudar que elegiría la opción tres, ya que la respuesta del candidato mostraba ser un ‘caballerito’.

Adolfo Aguilar le recuerda a Samahara Lobatón su novio, Bryan Torres

Frente a esto, el conductor Adolfo Aguilar se mostró sorprendido por la elección de la modelo Samahara Lobatón y no perdió la oportunidad de mencionar a su novio, Bryan Torres, a quien recientemente ella ha confirmado en sus redes sociales. La hija de Melissa Klug, junto a sus compañeros Génesis Tapia y Facundo González, comenzaron a reírse. “¿Tú no tienes novio?”

“Me gusta (señal del número 3 con sus dedos), se ve bien caballerito”, dijo Samahara en respuesta y hasta resaltó que ella “tenía 21 años”, por lo que Adolfo agregó: “Y Bryan Torres”. La modelo comenzó a reír y mencionó lo siguiente: “No dejan distraer el ojo, nada”, acotó, mientras Génesis le decía sorprendida que lo acababa de ‘confirmar como su pareja’.

Génesis Tapia tilda de ‘malcriada’ a Samahara Lobatón

En una instancia posterior del programa, la modelo Samahara Lobatón y Génesis Tapia protagonizaron un enfrentamiento en vivo. Esto ocurrió después de que la hija de Melissa Klug tildara a la exchica reality de ‘copiona’ durante el concurso por tener las mismas respuestas de Facundo González, sin prever la respuesta contundente que vendría.

Como era previsible, Génesis optó por recordarle a Samahara sobre su relación distante con su mamá. ”Esta chiquita no solo no hace caso a la mamá, sino que es bien malcriada”, dijo en un inicio la modelo ‘pelirroja’ un tanto incómoda por lo dicho por Lobatón. Sin embargo, Samahara Lobatón no pudo con su genio y le replicó que era una ‘copiona’ y hasta imitó como es que se estaría copiando de su compañero en vivo. “Ella no sabe por quién votar. Ve a Facundo votar y hace igual que él. Copiona, copiona”, se le escucha decir a la hija de la ‘Blanca de Chucuito’.

Samahara y Bryan Torres dejan de seguirse en redes

Hace unos días, la modelo Samahara Lobatón y su pareja Bryan Torres dejaron de seguirse en redes sociales, lo cual sorprendió a muchos. Esto sucedió después de que circularan imágenes de “Amor y Fuego”, donde se muestra al cantante pateando y mordiendo a la hija de Melissa Klug en una calle en Chorrillos. Ante esta situación, la exchica reality compartió un mensaje enigmático.

“Con el mismo amor que le abro las puertas a alguien, le digo adiós. Que dure lo que tenga que durar, hasta que sea sano, después de ahí, gracias y hasta luego”, fue el mensaje en aquella oportunidad.