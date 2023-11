Ministerio de Salud se pronuncia por joven que fue contratada 48 horas después de visitar el Minsa

Pamela Pineda no cumple con perfil dado que no tiene el título de maestría requerido. | Contracorriente

Las reuniones para conseguir trabajo en los ministerios parece ser una constante de este gobierno. Al mismo estilo de las amigas del premier Alberto Otárola, una joven de 32 años acudió al Ministerio del Minsa y, en solo 48 horas, consiguió un puesto laboral de 10 mil soles mensuales, pese a no cumplir con los requisitos a cabalidad, reveló Contracorriente.

Se trata de Pamela Pineda, actual coordinadora parlamentaria de la cartera, quien visitó el pasado 26 de setiembre a Vanesa Fuentes, jefa del gabinete del ministro de Salud, y, solo 48 horas después, obtuvo una orden de servicio.

Ello, aunque para el cargo se requiere una maestría que la funcionaria no ha completado, pues, de acuerdo a los documentos remitidos desde el Minsa, es “postulante”.

“En los términos de referencia, la persona contratada no cumple el perfil. Tiene que haber un tráfico de influencias para que se otorgue este favorecimiento. Lo cuestionado en este caso vendría a ser el hecho de haber visitado inicialmente a un funcionario público y haber obtenido con posterioridad inmediata una contratación, estamos ante un supuesto de tráfico de influencias”, mencionó José Trelles, experto en contrataciones con el Estado.

Titular del Ministerio de Salud brindó detalles sobre la contratación de Pamela Pineda.| Infobae Perú (Camila Calderón) /Minsa

Para el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, no hay dudas de que el titular del Minsa estaba al tanto de la situación. “Evidentemente, si la jefa de gabinete, que es tu brazo derecho, tu persona de confianza, recibe a alguien, es en tu nombre, no es en nombre de ella”, mencionó.

El mismo titular del Minsa reconoció que ya había trabajado antes con Pamela Pineda y que estaba al tanto de la reunión, asimismo defendió su contratación. “[Pamela Pineda] Ha visitado a la jefa de gabinete, días antes que la contraten. Yo he trabajado en el Congreso, he sido asesor de la comisión de Salud y ahí he conocido a la señorita Pamela y a muchos otros trabajadores, que hacen una buena labor y los he convocado a mi gestión.[…] Si cumple con el perfil, eso le puedo asegurar”, sostuvo.

Otro de los cuestionamientos se refiere al vínculo entre la jefa del gabinete de asesores del Minsa y el asesor principal de la Comisión de Salud del Congreso de la República. “Dos poderes que tienen que estar fiscalizándose uno a otro viven en una misma casa. Esa es la mejor muestra de la cohabitación. No es propio, es un tema contra natura, es como que un juez y un fiscal, que estén casados, investiguen el mismo caso. No tiene sentido. Hay un conflicto de interés potencial”, opinó Herrera.

Jefa de asesores del Minsa está casada con uno de los consejeros de la Comisión de Salud en el Congreso. | EFE/Ernesto Arias

Ministerio de Salud responde

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la cartera liderada por César Vásquez descartó irregularidades en la contratación de Pamela Pineda y otros funcionarios. La entidad aseguró que “la selección, contratación y designación de personal se realiza en estricta conformidad con la legislación vigente, asegurando el cumplimiento de los procedimientos y criterios establecidos en los instrumentos de gestión institucionales”.

“Los miembros del personal en funciones cumplen con las calificaciones educativas y la experiencia requerida según los perfiles profesionales diseñados para cada puesto. Esta medida asegura la idoneidad y capacidad para desempeñar sus roles de manera efectiva y eficiente”, agregó el texto.