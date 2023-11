Diego Rebagliati reveló el motivo por el que Yoshimar Yotún podría dejar Sporting Cristal ante interés de Universitario

El comentarista se refirió a la opción de que el volante deje el cuadro 'celeste' ante el interés de Universitario y otros clubes del extranjero. (Video: Movistar Deportes)

La obtención de la Liga 1 2023 de parte de Universitario de Deportes no solo cortó una sequía de diez años sin títulos, sino también que le permitió colocarse en lo más alto del medio peruano. En ese sentido y con la intención de apuntalar el plantel del centenario, Jean Ferrari confesó que buscará fichar a Yoshimar Yotún. Justamente, Diego Rebagliati habló sobre la posibilidad de que el capitán de Sporting Cristal deje el club y reveló un motivo que podría desencadenar su salida.

Esto sucedió en el programa Después de Todo de Movistar Deportes, en el que Horacio Zimmermann comenzó diciendo que era una operación poco probable, teniendo en cuenta que el volante tiene contrato con el cuadro ‘celeste’ por todo el próximo año.

“Haría mal la ‘U’ en desvivirse por el caso de Yotún porque va a ser difícil que salga de Cristal. Además, depende de que el club de el ‘ok’”, señaló.

En eso, el comentarista intervino y rechazó la chance de que pueda concretarse la partida de ‘Yoshi’. ‘Horacon’, por su parte, descartó que su salida pueda deberse a un factor económico. “Más allá de eso, es parte de la decisión de Cristal al tener contrato y no creo que se trate de una tema de dinero porque Yotún ha tenido ofertas que desechó en las que iba a ganar una suma mayor. Por ejemplo, en LDU donde está Paolo Guerrero”, comentó.

Yoshimar Yotún, a sus 33 años, es el capitán de Sporting Cristal y habitual convocado a la selección peruana. - créditos: Sporting Cristal

No solo LDU de Quito se interesó en el pasado por Yoshimar Yotún, sino también uno de los grandes de Chile, tal y como lo contó Michael Succar. “Cuando estuve en Chile por el partido, me dijeron que Yotún era prioridad total en Universidad Católica”, precisó.

Zimmermann volvió a tomar la palabra e hizo hincapié en la molestia que tendrían los hinchas de Sporting Cristal en el caso de que el club acepte negociar la partida de su capitán. “No es un tema de dinero porque sino se hubiese ido antes. El hecho de que Cristal tenga parte de la decisión al aceptar o no en entrar en las negociaciones para venderlo, ya es un problema institucional. De por sí, los dueños de Cristal tienen un problema con la barra, y generarse algo así sería imposible”, sostuvo.

Posible motivo para que Yoshimar Yotún deje Sporting Cristal

Ahí fue cuando Diego Rebagliati manifestó que la dirigencia de la entidad ‘rimense’ es la que debe buscar persuadir a su futbolista referente de que continúe, más aún luego de oficializarse la no renovación del técnico Tiago Nunes.

“Para que Yotún se quede en Cristal lo tienen que convencer de que el proyecto que se está armando está a la altura de un jugador como él. Si no lo convencen de eso, el primero en querer irse va a ser Yotún. Él no se va a quedar en un Cristal que no pretender ser protagonista. El primer paso ya lo perdieron, que es que se quede Tiago Nunes. Ahora tienen que conseguir un técnico a la altura”, declaró.

Yoshimar Yotún fue de los jugadores más destacados de Sporting Cristal el 2023. - créditos: Liga 1

De la misma manera, Michael Succar rememoró unas declaraciones pasadas en las que Yoshimar Yotún confesaba su deseo de retirarse en el club que lo vio nacer y que lo que pediría sería justo para un jugador de su calibre. “Recordé una entrevista que le hice en la pandemia donde garantizaba que se quería retirar en Cristal. Yo creo que sigue siendo su deseo principal, pero también quiere hacerlo ganando y compitiendo”, acotó.

Sporting Cristal con Yoshimar Yotún el 2023

Y es que Sporting Cristal luchó por intentar ganar el Torneo Clausura luego de haber quedado segundo en el Apertura. Hasta la última fecha se mantuvo peleando, aunque Universitario fue el más regular y se terminó adjudicando el segundo certamen de la temporada.

De todos modos, el mundialista con Perú en Rusia 2018 supo convertirse en el líder de un equipo ‘bajopontino’ que superó las fases previas de la Copa Libertadores hasta insertarse en los grupos. Ahí compitió con Fluminense de Brasil (campeón), River Plate de Argentina y The Strongest de Bolivia. Lamentablemente, en el ‘play off’ de la Copa Sudamericana quedó eliminado, pero el capitán se las ingenió para anotar seis goles y brindar cuatro asistencias en 35 presentaciones en total.