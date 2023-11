¿Universitario presentó oferta por Yoshimar Yotún? Esto respondió Jean Ferrari

Yoshimar Yotún lleva dos temporadas como referente y figura de Sporting Cristal.

Universitario de Deportes se proclamó campeón de la Liga 1 2023, desatando una gran alegría entre sus hinchas, quienes esperaron 10 años por la estrella 27. No obstante, en tienda ‘crema’ no se duermen en sus laureles y ya comienzan a planificar lo que será la próxima temporada, una que tendrá un condimento especial debido a que se celebran los 100 años de la institución, y esperan coronarla con un bicampeonato.

Te puede interesar: Jean Ferrari pidió sanción contra Ángelo Campos tras gestos provocativos a hinchas de Universitario en estadio Monumental

En este contexto, aparecieron muchos rumores sobre posibles fichajes para el equipo de Jorge Fossati, como los regresos de Raúl Ruidíaz o Miguel Trauco. Otro de los nombres que sonó fuerte en las últimas horas fue el de Yoshimar Yotún, quien tiene contrato y es uno de los referentes de Sporting Cristal, uno de los rivales directos que tendrán los ‘merengues’ en la lucha por el título del próximo año.

Esta noticia fue confirmada por el propio Jean Ferrari, administrador del elenco de Ate, quien está preparando una oferta formal por el volante de 33 años y se mostró ilusionado con verlo conformar una volante junto a Rodrigo Ureña, Piero Quispe y Martín Pérez Guedes:

Te puede interesar: Universitario pidió cerrar el estadio de Alianza Lima tras polémico apagón en final de Liga 1 Perú

“Lo queremos, y a mí personalmente, me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa Libertadores, imagínate ese mediocampo con Rodrigo, Piero y Martín, vamos a ver”, declaró a El Comercio.

Jean Ferrari no pudo estar en la segunda final en Matute, pues se encontraba en Estados Unidos por un tema de salud.

“Ruidíaz tendrá que poner de su parte”

En el caso de la Ruidíaz y Trauco, Ferrari se mantuvo cauto, ya que por el momento, la prioridad es renovarle a la base del plantel. No obstante, manifestó que la situación de la ‘Pulga’ es complicada, por lo que deberá hacer un esfuerzo similar al de Edison Flores, quien llegó a préstamo desde Atlas.

Te puede interesar: ¿Fue penal de Hernán Barcos en Universitario vs Alianza Lima? La contundente respuesta del exárbitro Miguel Scime tras primera final de Liga 1

“Lo de Ruidiaz y Trauco no lo hemos visto aún, porque estamos dando prioridad a los campeones primero, pero no descarto más adelante, ambos son jugadores del club. No es sencillo lo de Ruidíaz porque tiene contrato con Seattle Sounders, pero vamos a ver. Va a depender mucho de lo que Raúl pueda hacer, como en el caso de Edison, quizá él negociar con su club, y luego entramos nosotros”, afirmó.

Raúl Ruidíaz, quien se marchó de Universitario a mediados de 2016, ganó los títulos nacionales de 2009 y 2013. (GEC)

Riveros se queda

Jean Ferrari también confirmó que ya está asegurada la continuidad Williams Riveros, quien se suma a Rodrigo Ureña como figuras que extendieron su vínculo, aunque evitó revelar por cuántos años se extendió su vínculo. Asimismo, dejó en claro que tienen confianza en contar con la mayoría del actual plantel

“Esas renovaciones ya están, Ureña es un león, vino a ganarlo todo. Lo mismo con Riveros, una gran oportunidad se nos presentó y ahí están los resultados. Faltan unos cuantos, pero vamos por buen camino, la base del campeón se va a quedar”, señaló.

Williams Riveros sosteniendo una banderola insignia de la 'U'. Crédito: Universitario.

La presencia del ‘Puma’ fue una respuesta a Campos

Ferrari también comentó que la presencia de José Luis ‘El Puma’ Carranza, Jorge Araujo y Piero Alva, en la delegación que fue al partido de vuelta en el estadio Alejandro Villanueva, fue una forma de contestar a las provocaciones de Ángelo Campos durante la ida en el Estadio Monumental. La elección de esos nombres fue porque trabajaban en el club y tenían experiencias positivas en finales contra Alianza Lima.

“Me había quedado pensando en la falta de respeto del arquero de ellos, cuando ingresó a nuestro campo con la banderola de su equipo, provocándonos, y la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol se lavó las manos. Le dimos varias vueltas. Se me ocurrió responder con calidad e integrar a la delegación en la visita, a tres futbolistas que marcaron una época, que les trajeran buenos recuerdos y más aun en su cancha. Además, el ‘Puma’, Piero y ‘Coco’, tres símbolos, trabajan en el club, así que fueron ellos. Y funcionó de maravilla”, sentenció.