Los Olivos: extorsionadores amenazan a empresario con secuestrar a su hija

En menos de un día, otro negociante es víctima de amenazas de secuestro a su hija menor de edad. Exigen que pague USD5.000. (24 Horas)

Otro empresario es víctima de delincuentes en Lima. Como se sabe, el pasado martes 7 de noviembre, la hija de un empresario del rubro frigorífico fue secuestrada en el distrito de Comas. En menos de un día, otro negociante recibió amenazas de secuestro hacia su hija menor de edad, en el distrito de Los Olivos.

Se trata de una banda de extorsionadores que le vienen enviando mensajes a través de WhatsApp para exigirle que pague USD5.000, a cambio de evitar que se lleven a su hija.

“Deposita los USD5.000 dólares. Tienes todo el día para que pienses o si no a tu hija la chapamos en el cole”, se lee en uno de los mensajes que enviaron a la víctima, según un reportaje de 24 Horas.

Los criminales vendrían siguiendo al empresario, ya que le dieron detalles sobre el frontis de su casa. También le enviaron una fotografía donde se ve un arma de fuego y varias balas.

“Colabore. Trabajemos sin violencia. Tu casa que siempre para abierta tu puerta negra. Sabemos todos tus movimientos. Nosotros no jugamos. Colabore. Lleguemos a un arreglo”, le enviaron al negociante.

Extorsionadores enviaron foto de pistola y balas a empresario, al que amenazan con secuestrar a su hija. (Captura: 24 Horas)

A pesar de que el empresario les respondió que no cuentan con el monto que exigen, los extorsionadores insisten en que entreguen el monto. De lo contrario, amenazaron con disparar al negociante.

“Guarda tu plata para tu entierro. No me diga nada más. Yo arreglo a mi manera, no quiere llegar a ninguna arreglo”, respondió el delincuente.

Esta no sería la primera víctima de bandas criminales dedicadas a la extorsión en Los Olivos. Vecinos de este distrito contaron que sienten temor porque ya se han presentado varios casos en los que han amenazado a emprendedores para obtener dinero fácilmente.

Una de las vecinas relató que observó cuando secuestraron a un empresario en octubre de 2023.

“Me dio tanta pena. Yo estaba mirando porque yo cruzaba dejando a mi nieto”, añadió.

Otra de las mujeres entrevistadas dijo que los extorsionadores cobran cupos a cualquier persona, sin importar que se trate de emprendedores que no obtienen muchas ganancias.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, William Valladares, aseguró que la delincuencia en esta jurisdicción va en aumento desde que el Ministerio del Interior decretó estado de emergencia en el distrito de San Martín de Porres, a mediados de setiembre.

“La declaratoria de emergencia se ha dado en San Martín de Porres. Era previsible, ¿no? Y lo dijo el alcalde Felipe Castillo, que los delincuentes iban a migrar. Eso están haciendo, se está produciendo el efecto globo, pues estamos teniendo ya la presencia de muchas más incidencias, los cuales estamos tratando de contenerlas con plan de contingencia, que la estamos trabajando con las tres comisarías, pero no es suficiente”, explicó.

En lo que va de este 2023, se observó un incremento en el número de secuestros, según el informe más reciente de la Policía Nacional del Perú (PNP). En Lima se han documentado 99 casos, mientras que en Arequipa se han contabilizado 25 y en Lambayeque 24. Por otro lado, Cusco, Cajamarca, Piura, Tacna y Ayacucho han registrado cada uno 5 casos.

Uno de los secuestros más recientes involucra al empresario Iván Díaz Garrido, de 57 años, quien fue forzado desde su lugar de trabajo y llevado al vehículo de los secuestradores. Su familia organizó vigilias y manifestaciones para presionar a las autoridades a tomar medidas, una angustiosa espera que se prolongó por más de una semana.