Jorge Fossati y jugadores de Universitario celebraron el título nacional con canción sobre el apagón en Matute

Jorge Fossati y jugadores de Universitario celebraron el título con cántico sobre el apagón. (Desde las gradas hacia la cancha)

Alianza Lima apagó las luces de Matute para evitar que Universitario celebre su título nacional en su estadio. En un principio generó la incomodidad de los integrantes del cuadro ‘merengue’; no obstante, horas más tarde, lo tomaron con buen humor e incluso festejaron con canción elusiva al polémico suceso.

Muchos videos, que se volvieron virales en redes sociales, revelaron detalles de la fiesta que la plantilla de la ‘U’ organizó en una discoteca limeña. Uno llamó la atención de los hinchas ‘cremas’. El protagoniza fue Jorge Fossati.

Se pudo ver al técnico uruguayo junto a sus pupilos coreando “el apagón” en reiteradas ocasiones. El popular ‘Flaco’ aplaudió y cantó con efusividad acompañado de los presentes. Sin duda alguna, el incidente marcó un precedente en el balompié peruano.

Corzo se lució con pasos de baile

Otro clip que le robó muchas sonrisas a los fanáticos fue el de Aldo Corzo. Tal y como lo hizo en celebraciones pasadas con la selección peruana, el capitán de Universitario bailó al ritmo de salsa con la esposa de José Carvallo. Movió los pies y los hombros con el aliento de sus compañeros de fondo.

El mismo Fossati también estaba muy cerca a la escena y no dudó en darle indicaciones a su pupilo en plena danza. El ‘Mazo’ continuó sacando los ‘pasos prohibidos’ y provocó que el portero ‘estudiantil’ se una al divertido momento.

Aldo Corzo bailó en festejos por el título de Universitario. (Twitter)

¿Qué dijo Fossati sobre el apagón?

El estratega de Universitario se refirió al apagón en su salida del estadio Alejandro Villanueva y reveló que el servicio eléctrico en el camerino de su equipo estuvo fallando desde que arribaron al complejo deportivo. Asimismo, se mostró muy asombrado sobre lo ocurrido.

“La luz acá en el vestuario estuvo fallando desde que llegamos, a cada rato se bajaba, debe haber algún problema de tensión. Creo que lo de apagar las luces inmediatamente después del partido, no sé, por ahí fue un tema de seguridad, no estoy en esas cosas, la verdad que no entendí, nunca había visto eso”, declaró para las cámaras de Liga 1 Max.