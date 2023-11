Bryan Reyna reveló su distante relación con Mauricio Larriera tras perder el título con Alianza Lima en Matute

Universitario venció 2-0 a Alianza Lima y se consagró campeón de la Liga 1 2023

Alianza Lima cayó 2-0 ante Universitario con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra y dejó escapar el tricampeonato. La derrota fue dolorosa para los ‘blanquiazules’ y destapó una polémica en el vestuario. El extremo Bryan Reyna cuestionó su suplencia en la final vuelta y reveló su distante relación con su técnico Mauricio Larriera.

“Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece porque he venido sacándome la mier... en estos partidos y no es posible, para mí, arrancar. A mí me jode mucho esto, estoy como la mier... ahora, las cosas están así y ya está. En todo el año no se me acercó a hablar conmigo y tampoco puedo hablar con él ahora”, señaló a las afueras del estadio Alejandro Villanueva.

Reyna, suplente en las dos finales de Liga 1 2023

El integrante de la selección peruana perdió su puesto en los dos enfrentamientos decisivos entre Alianza Lima y Universitario. En la ida, Larriera decidió plantear un sistema defensivo con Aldair Rodríguez y Franco Zanelatto por bandas y el exAcademia Cantolao ingresó este último después del primer tiempo.