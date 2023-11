Alianza Lima y su insólita justificación por apagón contra Universitario: “Fue para incentivar la rápida evacuación”

Hinchas de Alianza Lima arrojaron bengalas al campo de juego, mientras las luces de Matute permanecían apagadas.

Alianza Lima emitió un comunicado en el que explicó los motivos por los cuales decidieron apagar las luces del estadio Alejandro Villanueva al finalizar la final con Universitario de Deportes, en la final vuelta de Liga 1 Perú 2023 y que terminó con los ‘cremas’ ganando 2-0 y proclamándose campeones nacionales.

“El Club Alianza Lima es una institución respetuosa del espíritu deportivo y siempre tiene por objetivo brindar espectáculos seguros para los hinchas, deportistas y profesionales del deporte. Por ello, informa lo siguiente: La decisión de apagar las luces del campo de juego del estadio Alejandro Villanueva, una vez concluida la final de la Liga 1, se tomó con el único fin de incentivar la rápida evacuación de las tribunas y así preservar la integridad y seguridad del público y de las delegaciones deportivas”, inicia el escrito.

Comunicado de Alianza Lima sobre la decisión de apagar las luces del estadio de Matute.

Posteriormente, la institución ‘blanquiazul’ señaló que su intención nunca fue estropear la celebración y posterior premiación del cuadro ‘merengue’, y afirmó que siempre velaron por una evacuación segura del público asistente, pues no cortaron la iluminación en los puntos de salida:

“Entendemos que algunos sectores de la opinión pública puedan haber interpretado esta medida de diversas formas, pero la única motivación de nuestra institución fue evitar situaciones lamentables en un contexto de deterioro de las garantías de seguridad que se hizo evidente en los últimos minutos del partido. Subrayamos que el club, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de efectivos de seguridad privada, garantizó el correcto retiro de los hinchas por corredores y salidas debidamente iluminadas, pues únicamente se apagaron los reflectores del campo de juego”, continuaron.

Luego del pitazo final, el club apagó las luces de su estadio para evitar celebración de Universitario. (Video: Liga 1 Max)

Finalmente, pidieron disculpas por cualquier malestar causado y anunciaron que se pondrán a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes:

“Lamentamos cualquier malestar ocasionado a los asistentes y a la afición en general, y nos ponemos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones del caso”, finalizaron.

Críticas contra el comunicado

Este comunicado no cayó nada bien en la opinión pública, debido a que, incluso los propios hinchas de Alianza Lima criticaron a su club, considerando esta excusa como vergonzosa:

“Se deben largar todos. Reorganizar la parte administrativa. Son unos incapaces con todas las letras de la palabra. Es una vergüenza lo que han hecho”, “Los dirigentes son una vergüenza. No me representan. Acepten sus errores y sus fracasos deportivos e institucionales. Estamos hartos de que manchen el nombre de nuestro club” y “El que tomó la decisión se tiene que ir preso, yo estuve allí en occidente lateral sur como todo el año, salté la baranda a zona de socios y la policía no tuvo mejor idea que obligarnos a salir, las escaleras estaban llenas, que pasaba si tiraban una bengala a las tribunas?”, fueron algunos comentarios.