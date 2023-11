Alex Béjar explicó por qué pasó de actuar en ‘Al Fondo Hay Sitio’ a ser cajera en un bar de España: “Me gusta”

Alex Béjar se hizo popular en nuestro país por su papel de ‘Laia Saénz’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ a pesar de estar un corto tiempo en el teleserie de Gigio Aranda, se ganó el cariño de los peruanos al ser parte del triángulo amoroso entre Cristóbal Montalbán (Franco Pennano) y July Flores (Guadalupe Farfán).

No obstante, ella tomó la decisión de dar un paso al costado y se fue a seguir cumpliendo sus sueños en España. Sin embargo, sus seguidores se han vistos extrañados porque últimamente la ven trabajando como cajera en un bar de su país.

Mediante sus redes sociales, la bella actriz ha compartido algunas anécdotas que ha vivido en sus largas jornadas como cajera en un bar y muchos de sus seguidores no han dudado en preguntarle por qué dejó de trabajar en la teleserie de América TV para pasar a tener ese trabajo nocturno.

Alex Béjar grabó un video explicando todo lo que viene pasando en su vida y despejando las dudas de sus fanáticos. Comentó que está trabajando en un negocio familiar y que lo hace porque le gusta.

“Entiendo que no saben el contexto y dicen por qué esta chica ha dejado ser actriz para trabajar en un bar de copa, ¿qué raro?, ¿qué es esto? Les cuento, yo estaba trabajando en una novela en Perú y me volví a España en julio porque me salieron dos películas de Amazon Prime de la saga ‘Culpables’ y al día de hoy sigo grabándolas”, explicó en un inicio en un video de TikTok.

La bella actriz detalló que su trabajo principal es la actuación, pero comparte su tiempo apoyando a su familia en un bar de su padre en España.

“Mi trabajo principal y del que vivo es ser actriz, no tendría la necesidad de buscar otro trabajo. Trabajo en un bar de copas porque me gusta, pero hay una excepción, es un bar de copas familiar, es de mi familia, trabajo con mis hermanos, con mi padre y mi tía. Eso me gusta más. Si es un bar cualquiera no lo trabajaría”, indicó.

Luego, dedicó una parte de su video para pedirle a sus followers que no sean despectivos con sus comentarios porque todo trabajo es digno, así sea en un bar como mesera o cajera.

“Esto lo hacía antes de ser actriz, es algo que desde que he vuelto de Perú, me hace ilusión porque me lo paso bien porque estoy en familia. Con sus comentarios suena un poco despectivo en el sentido que igual de digno que otro”, dijo.

Asimismo, señaló que lo seguirá haciendo porque es su familia. “Es algo que hago de momento, lo hago los fines de semana alternos, lo hago con mucha ilusión. De momento, si puedo ayudar a mi familia, por qué no hacerlo.

Alex Béjar explicó por qué pasó de actuar en ‘Al Fondo Hay Sitio’ a ser cajera en un bar de España. TikTok.

¿Por qué renunció a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Alex Béjar señaló que se ausentó de ‘Al Fondo Hay Sitio’ por dos semanas, ya que se encontraba haciendo castings para producciones internacionales. Regresó a la teleserie únicamente para ponerle punto final a la historia de ‘Laia Sáenz’, pues fue aceptada para interpretar un “personaje complicado y complejo” en una película de Amazon Prime.

“Pasé la final y me escogieron. Tengo un montón de ganas porque ya había iniciado mi carrera en el extranjero, pero en España como tal no. Estoy muy contenta. Muchos me dijeron que me quede por años en ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero yo creo que lo bonito de un actor es interpretar a diferentes personajes a lo largo de su vida. Eso es el arte de ser actor”, expresó.

Tras su paso por la teleserie más importante del Perú, Alex Béjar formó parte de ‘Culpa Tuya’, película de Amazon Prime y secuela de ‘Culpa Mía’. La española da vida al personaje de ‘Briar’, la expareja de ‘Nick’; por lo que se ha pintado el cabello de color rojo.