Aída Martínez narra el drama que vivió antes de perder la vista: “Cerré mi restaurante y perdí 100 mil”

Aída Martínez habla de su enfermdad y regreso a las carreras de moto. | Willax

La vida de Aída Martínez, popular modelo e influencer peruana, cambió radicalmente este 2023. La también corredora de motos, quien había logrado destacar en el deporte extremo y abrir su propio restaurante, se enfrentó a una serie de dificultades que la llevaron a perder la visión de ambos ojos.

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, tras haber ganado un carrera en la que se preparó por meses, la joven contó que su situación económica le generó un cuadro de estrés y ansiedad que, según contó en sus redes sociales, habría ocasionado una ceguera.

Ella había sido cuestionada por hablar con preocupación sobre su estado de salud, pedir dinero a sus seguidores, y luego reaparecer en los medios en una competencia. En comunicación con el programa de Rodrigo González, defendió su enfermedad y resaltó que no dejó de ver del todo. Además, señaló que aún siguen diagnosticando el mal que tiene.

Aída Martínez perdió más de 100 mil soles al cerrar restaurante y sufrió cuadro de estrés. | Captura/Willax/Instagram

Aída Martínez perdió mucho dinero

Aída Martínez se sinceró sobre el mal que le aqueja y la obligó a dejar las redes sociales temporalmente. “Me faltan hacer más exámenes para descartar de qué tipo de enfermedad autoinmune se trata. Según los primeros análisis se trata de una uveítis, una lesión en la mácula del ojo”, explicó.

Así también, relató el inicio de los síntomas que empezaron con dolores de cabeza, mareos y visión borrosa, pero no le dio importancia. “Producto de los cuadros de estrés que he tenido. Primero, porque cerré un restaurante donde perdí muchísimo dinero”, reveló la joven.

“No le hice caso a mi cuerpo, me vino en picada por perder mucho dinero, fue mucho más de 100 mil y eso me mandó a la quiebra y anímicamente me puso muy mal”, añadió en sus declaraciones.

Aída Martínez anunció que correría una carrera de motos, pese a su delicado estado de salud. Instagram/@aidamartinezw

Pese a ello, con el apoyo de su familia, sus amigos y su pareja, Martínez decidió no rendirse y empezar a luchar por su recuperación. Se sometió a varias terapias, luego de haber perdido casi el 90% de su vista.

¿Qué pasó con el restaurante de Aída Martínez?

En agosto del 2022, Aída Martínez inauguró su cebichería e invitó al público a visitarlo en la ciudad de Arequipa. En ese entonces, habló sobre cómo se le ocurrió la idea de iniciar con este negocio. “Quería sacarlo en Lima, pero se presentó la oportunidad de abrirlo aquí, en mi tierra, y más aquí que por ser sierra es bastante difícil encontrar una cebichería”, contó a Trome.

Sin embargo, en enero del 2023 anunció que tuvo que cerrar el local ante la falta de comensales. Según contó, la situación se agravó por las constantes manifestaciones debido a la coyuntura política.

Aída Martínez inició un negocio en Arequipa en el 2022, pero lo cerró a los pocos meses. | Instagram

Mencionó estar frustrada y mal por el quiebre de su empresa. “Me están tumbando el negocio a raíz de los acontecimientos políticos. La gente no puede salir a la calle y mi personal del restaurante no puede salir de sus casas porque tienen miedo de que le metan un balazo o le tiren una piedra”, dijo en Instagram.

Agregó que el tema económico la tiene preocupada, pues invirtió miles de soles para su creación y tiene deudas fuertes. “Me ha costado muchísimo abrir mi restaurante. Es un emprendimiento nuevo y tiene que darse a conocer, pero no puedo avanzar por todo este problema que hay en el Perú”, manifestó.

Aída Martínez vende sus pertenencias

Luego de anunciar su afectación a la vista, Aída Martínez anunció una rifa para reunir dinero y cubrir los gastos médicos. Aclaró que no está pidiendo donaciones, sino que pone a sorteo sus posesiones más preciadas.

Aída Martínez vende su carro por operación a la vista. (Captura: @aidamartinezw)

“Sí, estamos vendiendo o rifando cosas, no es igual a pedir un regalo, no quiero donaciones o colaboraciones, siempre me gustó trabajar y trabajar el dinero, la gente no se da cuenta o solo quiere criticar y es fácil decir no hagas caso o ignora”, mencionó en una publicación de Instagram.