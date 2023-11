¿Quiénes podrán retirar su AFP? Todo lo que se sabe sobre el séptimo desembolso de más de 19 mil soles

Conoce si ya existe un cronograma de retiros. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Cada vez son más los interesados en conocer desde cuándo tendrá luz verde el séptimo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ya sea con el objetivo de saldar deudas o tener un mono ‘extra’, pese a las opiniones contrarias del titular del Ministerio de Economía (MEF), Alex Contreras. Al respecto, el congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) mencionó que no considera lo expresado por el representante de la cartera, a quien calificó como “incapaz”.

“Se le dijo, en octubre del año pasado, que la inflación iba a pasar el 5 % y dijo que no, ‘que 3 %’, que el PBI iba a 1 o 0 y dijo que no; francamente la responsabilidad de esta situación que estamos pasando la tiene el MEF. [...] Ahora viene a decirnos que no, que no podemos y que no vamos a apoyar [el retiro de la AFP], pero no nos importa su apoyo porque es dinero privado, que el privado va a decidir si usa o no o lo pone en otro lugar donde le va a dar más interés”, mencionó en diálogo con radio Exitosa.

En ese sentido, mencionó que su proyecto de ley, el cual propone la liberación de hasta S/ 19.800 proveniente de los aportes, ya se encuentra en debate al interior de la Comisión de Economía del Congreso. “Lo que se está pidiendo es que se le dé una oportunidad al ciudadano para que decida si saca o sus recursos”, sostuvo.

“Esta ley se está empujando en un momento crítico, afrontamos una brutal recesión e inflación inmensa maquillada por el gobierno. En un momento tan trascendente los ciudadanos deben tener la posibilidad de tomar su decisión: o salen de la deuda y se salvan de la crisis o siguen endeudados”, agregó.

Promotor del desembolso de hasta 4 UIT brinda detalles del estado del proyecto en el Congreso. | Exitosa

¿Cuándo se discutirá en el Pleno?

Aunque aún no hay fecha para debatir a iniciativa en el Pleno del Congreso, el debate en este contexto tendrá que esperar. Se espera que la Comisión de Economía del Parlamento impulse este proyecto en la próxima sesión ordinaria, programada para el miércoles 8 de noviembre.

En ese sentido, el líder de Podemos convocó una marcha a favor del séptimo retiro para el jueves 9 de noviembre, a las 18 horas en el Campo de Marte.

“Es momento de dejar de lado los intereses partidarios, lobbies o ideologías políticas. El Congreso debe aprobar de inmediato la ley que autoriza el retiro de las 4 UIT de los fondos administrados por las AFP. Los peruanos no estamos para limosnas ni subsidios, permítanos que, con nuestros propios recursos, salgamos adelante”, apuntó en redes sociales el congresista.

El Congreso y el MEF están enfrentados por los retiros de AFP 2023. - Créditos Composición Infobae/Edwin Montesinos/Congreso/MEF/Difusión

¿Quiénes podrán retirar por séptima vez su AFP?

De aprobarse en el Pleno, todas las personas que hayan aportado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, ya sea Profuturo, Prima AFP, AFP Integra u otra.

Para ello, los interesados deberán presentar su solicitud de retiro en forma virtual o presencial dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley.

Una vez hecho el procedimiento, el abono se dará en tres partes: El primer desembolso, de hasta 1 UIT, se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario desde presentada la solicitud ante la AFP, y el segundo en el mismo plazo después de la primera liberación.

82% de afiliados tienen menos de S/5.000 en sus fondos de pensiones. Foto: composición Infobae/Andina

El último retiro, de hasta 2 UIT, se deberá dar en máximo de 30 días calendario, computados desde efectuados el segundo desembolso por la AFP.

Respecto al cronograma, se menciona que el retiro facultativo se dará de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI), a razón de un dígito por día hábil en un primer tramo. “Luego de lo cual, cualquier afiliado podrá presentar su solicitud sin restricción en cualquier día hábil dentro del plazo”, agrega el texto.