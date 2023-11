Karen Schwarz le presenta a su padre a Adolfo Aguilar: “Pudo ser tu suegro, mi papá se ilusionó”

Karen Schwarz le presentó a su padre a Adolfo Aguilar. (@¿Cuál es el verdadero?)

Fuertes declaraciones. En la edición más reciente del programa concurso “¿Cuál es el verdadero?”, el presentador Adolfo Aguilar presentó a los retadores invitados para el episodio del 4 de noviembre. Entre los participantes se encontraba la modelo Karen Schwarz, quien estuvo acompañada por su padre, Aldo Schwarz, así como el exfutbolista Reimond Manco y el locutor de radio Carloncho, quienes estaban acompañados por sus madres.

Te puede interesar: Waldir Sáenz, entre lágrimas, reaparece luego de su último ampay y dedica conmovedor mensaje a sus hijas

Pero, fue la exconductora de “Yo Soy”, junto a su padre y Adolfo, quienes disfrutaron de un momento divertido en el programa concurso. Todo ocurrió, cuando el presentador se acercó a saludar al padre de la exreina de belleza, pero esta le lanzó una broma en vivo, provocando risas en el set. ¿Qué dijo?

La modelo aprovechó la oportunidad para hacer una broma con el conductor y le recordó el momento en que ella tuvo sentimientos por él, llegando al punto de que su padre pudo haber sido su suegro. Como se recuerda, la exMiss Perú reveló que estuvo profundamente enamorada de su excompañero de conducción cuando trabajaban juntos en Latina.

Karen Schwarz se convierte en cazafarsante en "¿Cuál es el verdadero?" y recuerda su relación con Adolfo Aguilar | GV Producciones

“¡Ha podido ser tu suegro! Mi papá también se ilusionó en algún momento”, fue lo dicho durante la transmisión en vivo de “¿Cuál es el verdadero?”, Karen compartió con Adolfo su experiencia mientras presentaba a su padre. Es importante recordar que Schwarz confesó que se enamoró de Aguilar en 2011, cuando trabajaban juntos como presentadores, y que la modelo correspondió a esos sentimientos.

Te puede interesar: Flavia Laos, Jefferson Farfán, Samahara Lobatón, Alejandra Baigorria y más: fotos de sus sexys y ocurrentes disfraces de Halloween

Como era de anticipar, el conductor optó por no responder y se retiró de la escena para introducir a los demás invitados. Además de Karen y su padre, Reimond Manco y Carloncho también estaban presentes, acompañados por sus respectivas madres. En esta instancia, los tres participantes debían analizar cuidadosamente y hacer preguntas a tres impostores con el objetivo de descubrir quién era la auténtica bailarina de toada.

Karen Schwarz y su reacción sobre la infidelidad

La empresaria Karen Schwarz fue interrogada sobre si alguna vez había sido infiel en su vida, a pesar de llevar casi 12 años casada con el cantante Ezio Oliva y tener dos hijas juntos. La pregunta fue directa: “¿Alguna vez has sido infiel?”. Sin embargo, la respuesta que dio no cumplió con las expectativas de muchos. Parece que la emprendedora no estaba preparada para responder, ya que fue sorprendida por la intensidad de las alitas picantes que estaba probando como parte de un desafío en el programa de YouTube del actor Christopher Gianotti.

Te puede interesar: Las 10 series de Disney+ en Perú para engancharse este día

Esta situación llevó a la exMiss Perú a empezar a toser y a pedir agua y azúcar de inmediato. Incluso, en tono de broma, solicitó una ambulancia, lo que provocó risas entre el público y el conductor del programa. “No puedo responder. Una ambulancia quiero”, dijo la exMiss Perú, que no podía hablar por el picante excesivo y hasta se puso roja.

Karen Schwarz y Ezio Oliva en su boda civil en 2016. (Instagram)

Karen Schwarz y Ezio Oliva no tendrán más hijos

Recientemente, Karen Schwarz, desde otro continente, se comunicó con ‘América Hoy’, donde habló sobre su matrimonio con el cantante Ezio Oliva, que tuvo lugar el pasado 13 de mayo. Cuando le preguntaron si tenía planes de tener un hijo varón, la exconductora de Latina explicó que es complicado debido a que ya se sometió a una ligadura de trompas, y que Ezio tiene la intención de hacerse una vasectomía más adelante.

“En mi caso, supuestamente Cayetana venía de forma (parto) natural como Antonia. Entonces, Ezio me dijo, ‘amor, para que tú no tengas que hacerte la ligadura, yo me voy a la vasectomía’. Pero al final, faltando horas para dar a luz, me dijeron que tenía que hacerme cesárea de urgencia. Así que aproveché para ligarme”, explicó.