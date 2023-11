Waldir Sáenz, entre lágrimas, reaparece luego de su último ampay y dedica conmovedor mensaje a sus hijas

Waldir Sáenz llora por su hija en '¿Cuál es el verdadero?'

Waldir Sáenz fue el último protagonista de un ampay difundido por ‘Magaly TV La Firme’, el pasado 27 de octubre. El polémico exfutbolista de Alianza Lima fue captado pasando la noche con una misteriosa mujer en una vivienda del distrito de San Miguel, horas después de que estuviera paseando con su actual esposa Ericka Garbay.

El exjugador no se pronunció por su presunta infidelidad, aunque sí pasó un momento de angustia al enterarse de que Magaly Medina tenía imágenes de su mal actuar. Sáenz estuvo pendiente de su ampay mientras estaba sentando en el panel de programa ‘A Presión’, que se transmite en vivo a través de YouTube. Incluso recibió una llamada mientras se difundían las imágenes, la cual - según los usuarios en redes sociales - se habría tratado de su esposa.

Luego de este bochornoso ampay, Waldir reapareció en televisión este sábado 4 de noviembre, y estuvo como invitado en ‘¿Cuál es el verdadero?’, que conduce Adolfo Aguilar. En dicho espacio se conmovió hasta las lágrimas al presentar a su menor hija.

Waldir Sáenz dedicó un conmovedor mensaje a su menor hija, a pocos días de su ampay en 'Magaly TV La Firme'. | América TV

El emotivo mensaje a sus hijas

Waldir Sáenz dedicó un emotivo mensaje a su última hija, Tayra, la menor de tres hermanas. El exfutbolista formó parte de una secuencia, donde los participantes tenían que adivinar ‘cuál era el verdadera hija de Waldir Saénz’. Los concursantes, que eran Karen Schwarz, Carloncho y Reimond Manco, tuvieron que decidir quién de las tres niñas que lo acompañaba era familiar suyo.

Para ello, el ‘goleador histórico’ de Alianza Lima dedicó un conmovedor mensaje a la pequeña y aprovechó para dirigirse también a sus otras dos hijas. “Es lo mejor que me ha pasado, es lo mejor que me ha dado Dios, tener una hija. Siempre la voy a adorar, siempre la voy proteger. Siempre las voy a cuidar, siempre van tener la mano de papá que, en algún momento, cuando las cosas salgan mal las acoja, sobre todo en los momentos mas complicados.

Waldir comentó que su hija mayor se encuentra viviendo en los Estados Unidos mientras que su segunda hija acaba de terminar el colegio: “A veces uno tiene que dejarlas volar, uno no quiere, pero tengo que abrir mi jaula para que puedan desarrollarse, aprender, desenvolverse. Las quiero mucho, son lo más preciado que me ha dado Dios, son mi tesoro”, dijo el exfutbolista, entre lágrimas, para luego abrazar a su verdadera hija.

Waldir Sáenz se conmovió hasta las lágrimas al presentar a su hija en televisión luego de su ampay. | América TV

“Las protejo a mi modo, las cuido, trato de estar pendiente. Mi hija mayor está en Estados Unidos, ya cogió su camino, una se me fue, dos no se me pueden ir, pero si escogen su camino afuera uno tiene que respetarlo, seguir pendientes de ellas para que logren sus objetivos”, comentó en el programa de América TV.

Todos los presentes aplaudieron el momento y el exjugador explicó que se encuentra sensible por los numerosos casos de violencia contra la mujer que existen en el Perú. “Yo soy una persona muy sensible, veo muchas cosas en la calle, que le pasan a las mujeres, a los niños, estamos en un país donde hay mucho maltrato a la mujer. Uno a veces se pone en el zapato de esa persona, pide que nunca toquen no solamente a mi hija, sino que a ninguna mujer

Por su parte, su hija menor expresó: “Lo único que le quiero decir ahora es que lo quiero mucho”.

Waldir Sáenz es captado pasando la noche en casa de misteriosa mujer hincha de la ‘U’. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Quién es la mujer ampayada con Waldir Sáenz?

De acuerdo al reportaje de ‘Magaly TV La Firme’, la mujer que fue captada con el exjugador Waldir Sáenz se llamaría Miluzka Yacila, tiene 38 años y reside en San Miguel. Además, se identifica como una influencer y es hincha del club Universitario de Deportes.

Magaly Medina recordó el pasado de deportista, ampayado en más de una ocasión por su programa. “Ay este, jugadorazo que antes era ‘caserito’ de nuestro programa. Fue vinculado en esa época con algunas vedettes que en esa época eran bastante famosas”, sostuvo.