Rafael López Aliaga se refirió a la invitación a Marcelo Tinelli para que visite Lima: “Si no quiere no me arrugo”

Rafael López Aliaga se refirió a la invitación a Marcelo Tinelli para que visite Lima. (Composición: Infobae)

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respondió a un medio de farándula durante una rueda de prensa enfocada en su gestión como burgomaestre de la capital. Durante la conferencia, no pudo evitar referirse a la sorpresiva invitación que le hizo al conductor argentino Marcelo Tinelli para que visite Lima y Cusco con todos los gastos pagados.

En otra instancia, el reportero de ‘América Hoy’ consultó al alcalde sobre si estaba al tanto de la modelo Milett Figueroa. En respuesta, Aliaga afirmó que no está familiarizado con la exchica reality, pero elogió su desempeño en el programa ‘Bailando 2023′, destacando cómo está llevando el nombre de Perú a altos niveles en el extranjero.

“Está defendiendo al Perú en un programa, muy visto en toda la tierra. Es una peruana que destaca. Yo la felicito, no la conozco, pero está dejando al Perú en alto”, sostuvo Rafael López en respuesta a uno de los reporteros de Ethel Pozo durante la rueda de prensa centrada en su gestión como alcalde.

Rafael López Aliaga responde por invitación a Marcelo Tinelli. (Composición: Infobae)

En otro contexto, la autoridad también se pronunció sobre la invitación que hizo a Marcelo Tinelli, dejando en claro que los fondos utilizados serán de su propio bolsillo y no del dinero de la Municipalidad de Lima.

“Es con mi plata. Yo le he puesto la invitación a él, Tinelli es bastante divo porque en mi carta he puesto: ‘quisiera tomarme un pisco sour’, pero me chotea. Dice: ‘no me interesa, ya veré que hago’”, agregó.

“Que venga con quien quiera y que se tome un pisco sour con quien quiera. Pero ‘Porky’ le quería invitar, pero si no quiere no me arrugo”, sostuvo entre risas el alcalde.

Rafael López Aliaga se puso nervioso cuando le consultaron por Milett Figueroa, modelo peruana. Captura América TV

Rodrigo González se burla de Milett Figueroa por confundir a Rafael López Aliaga como ‘El alcalde del Perú’

Recientemente, Rodrigo González no dejó pasar la oportunidad de hacer una broma al preguntarle a Milett Figueroa sobre su confusión al no reconocer al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante su presentación en ‘Bailando 2023′, refiriéndose a él como el ‘Alcalde del Perú’ al dirigirse a Marcelo Tinelli.

El reconocido presentador ‘Peluchín’ se mofó de la situación y señaló su incredulidad ante la confusión, ya que López Aliaga es una figura pública ampliamente conocida.“Pero... ¿Por quién votaste en las últimas elecciones?, ¿No viste la cartilla? Estaba su cara, el Porky es conocido”; “Si vi... jajaja, pero estaba recontra nerviosa, ya iba a comenzar mi baile, yo quería bailar”, fueron las disculpas de la exintegrante del desaparecido ‘Combate.

Por su parte, Gigi Mitre destacó que la modelo incluso mostraba dudas sobre el cargo de López Aliaga. “Entiendo que fue por los nervios”, afirmó la conductora en apoyo a Milett Figueroa. “Es que no estaba muy segura si era alcalde de Lima o de alguna otra parte del Perú”, aseveró la exintegrante de ‘’Esto es Guerra.

Milett Figueroa le hace aclaración a Marcelo Tinelli sobre su salida. Bailando 2023.

Milett Figueroa se disculpa con Rafael López Aliaga

En respuesta, Milett Figueroa, quien ha impresionado con sus habilidades de baile en el programa “Bailando 2023″, se justificó por su falta de conocimiento sobre que Rafael López Aliaga es el alcalde de Lima. Según la exchica reality, atribuyó esta confusión a los nervios del momento que la abrumaron.

“Quería aclararles el tema del alcalde, de verdad que fue algo que por la adrenalina del momento quise decir ‘alcalde de Lima’, no ‘alcalde de Perú’”, sostuvo la modelo.