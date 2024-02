Waldir Maqque, el embajador culinario de Cusco que triunfa en TikTok: “Quería tener un lugar para enseñar un poco de la cultura”

A pesar de su éxito, Waldir sigue siendo un individuo humilde y dedicado, fiel a sus raíces. Su amor por Viacha y su dedicación a la gastronomía peruana son palpables en cada publicación.

Waldir Maqque Ccoyo es un cocinero habilidoso que ha ganado notoriedad en TikTok, a sus cortos 26 años. Es oriundo de Viacha, en el distrito de Pisac, Cusco. A pesar de los desafíos culinarios que le ponen sus seguidores, incluida la preparación de la “sopa de piedras”, este influencer en ascenso viene dejando impresionados a más de uno. Su pasión por la gastronomía y su interés en realzar los ingredientes peruanos le han permitido conquistar las redes sociales.

Waldir es el mayor de tres hermanos y solía trabajar lavando platos en un restaurante local en Cusco. Mientras estudiaba gastronomía y hotelería con la esperanza de convertirse en chef, la pandemia cambió su trayectoria. Al igual que muchos, se vio afectado por la suspensión de clases durante la cuarentena. Sin embargo, inspirado por amigos que le introdujeron a TikTok e Instagram, decidió compartir en línea su habilidad culinaria.

En sus videos, el joven cocina en el hermoso paisaje de Viacha, su lugar de origen. Con las montañas andinas como escenario y el aire fresco acompañándolo, sus preparativos cobran vida en las pantallas de sus seguidores. Gracias a su carisma, amor por la cocina y los desafíos que sus seguidores le proponen, ha capturado la atención de una audiencia creciente.

Rápidamente, la cantidad de seguidores aumentó. Actualmente, cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok y más de medio millón en Instagram. A través de sus videos, comparte recetas tradicionales con un giro contemporáneo y enfatiza la importancia de valorar y usar productos locales en la cocina.

Además de su presencia digital, Waldir Maqque Ccoyo colabora con marcas y restaurantes de la zona, lo que le ha permitido expandir su pasión culinaria. Su influencia en las redes viene impulsando el turismo en Viacha y resalta la diversidad gastronómica de la región cusqueña.

Su ascenso en las redes sociales

Cocina en paisajes de Viacha, utilizando las montañas andinas como escenario. Enfatiza la cocina accesible y la adaptabilidad, demostrando que no se requieren utensilios lujosos.

Infobae Perú conversó con Waldir, quien nos reveló que su aventura en las redes sociales comenzó con un objetivo claro: “Quería tener un lugar para enseñar un poco de la cultura”. A través de sus videos, logró conectar con miles de peruanos y personas de todo el mundo que comparten su amor por la comida peruana.

Una de las características distintivas de su contenido es la forma en que aborda la cocina. En lugar de enfocarse en recetas complicadas y utensilios costosos, el influencer se propuso demostrar que la cocina puede ser accesible para todos. “La comida no necesita de electrodomésticos ni de cosas lujosas, sino que se trata de adaptarse al espacio que tenemos”, afirmó.

Waldir Maqque manifestó que su postre favorito es el arroz con leche, aunque con un toque especial, sustituyendo el arroz por la quinua, un ingrediente emblemático de la gastronomía peruana.

Cada día, el tiktoker revisa los comentarios de sus seguidores, quienes le proponen retos para preparar platos deliciosos. “Me comentan que me retan con una comida porque vivo en el campo y no lo vas a lograr o no vas a poder”, dijo Waldir. “Lo que muestro en los videos es que la cocina es fácil”.

Las estrategias de Waldir

Tiene más de 2 millones de seguidores en TikTok y más de medio millón en Instagram. A través de sus videos, presenta recetas tradicionales con un enfoque contemporáneo y enfatiza la importancia de los ingredientes locales. Créditos: Facebook

Una de las estrategias de Waldir para fomentar la valorización de los productos locales es revisar cuál es el plato más solicitado por sus seguidores y buscar formas creativas de prepararlo utilizando ingredientes disponibles en su casa.

En la actualidad, el tiktoker se encuentra activo en todas las principales redes sociales, pero es en YouTube donde sus seguidores pueden disfrutar de videos más detallados y elaborados, donde se muestra el proceso completo de preparación de sus deliciosos platos.

Resaltando la gastronomía cusqueña

Colabora con marcas y restaurantes locales y ha impulsado el turismo en Viacha. Además, ha abierto su propio restaurante y hotel temático en Viacha.

Gracias a su arduo trabajo en las redes sociales, Waldir Maqque logró no solo ganarse el corazón de sus seguidores, sino también abrir las puertas de su propio restaurante y hotel temático, bautizado como ¡Qué riquito está!, situado en el pintoresco Viacha, el lugar ofrece a los turistas una experiencia única donde pueden disfrutar de la naturaleza y conocer de cerca los productos que el joven cocina, además de sumergirse en la rica cultura andina.

El tiktoker gastronómico compartió cuáles son sus platos favoritos para celebraciones importantes, y no es sorpresa que la Sarza de Patita, la Salsa Sencca, el Adobo, la causa y el ceviche encabecen su lista. Sin embargo, el Chiri Uchu ocupa un lugar especial y es esencial en celebraciones como el Corpus Christi.

“El plato más icónico es el Chiri Uchu, considerado la bandera cusqueña, que se encuentra en casi todas las festividades. Es una preparación compleja y laboriosa que incluye ingredientes como cuy, torrejas de maíz, cecina, cau cau, queso y cancha. La preparación es ardua, pero el resultado es una delicia única”, compartió.

Además de resaltar sus platos favoritos, Waldir Maqque también mencionó otras delicias de la gastronomía cusqueña, como el Capchi de Habas y el Solterito Cusqueño, que, lamentablemente, a menudo se ven opacados por la gran cantidad de atracciones turísticas y otras ofertas de gastronomía que ofrece Cusco.

Waldir destaca platos tradicionales como el Chiri Uchu y otros manjares cusqueños. Se preocupa por la percepción de que la comida cusqueña tradicional está siendo olvidada y ve su trabajo en redes sociales como una forma de revivirla.

El influencer reconoció que ha escuchado críticas sobre la percepción de que la gastronomía cusqueña que incluso quedando en el olvido debido a la creciente evolución culinaria y la escasa disponibilidad de lugares que sirvan auténticos platillos tradicionales, que a menudo solo se encuentran en las picanterías. No obstante, él ve su labor en las redes sociales como una oportunidad para revivir y promover su cultura, al tiempo que permite que la gente conozca las delicias culinarias que Cusco tiene para ofrecer.

”La gastronomía cusqueña no existía, porque la evolución de la comida ha estado avanzando muchísimo y entonces al comida tradicional se estaba quedando un poco en el olvido. Pues se cuenta con pocos lugares que preparan la comida tradicional, sobre todo se encuentran en las picanterías. Y eso es lo que busco con mis videos: promover mi cultura y que conozcan las cosas deliciosas que tiene Cusco”, comentó.

¿Cómo conseguir una reserva en el restaurante de Waldir Maqque?

Su restaurante, ubicado en Pisac (Cusco) ofrece “una cocina tradicional a fogón y cultura viva”. Para realizar una reserva, es posible contactar a través de su cuenta de Instagram, TikTok o directamente al número (+51) 921 448 548.

En TikTok, el influencer también proporciona detalles de contacto. Los platos que ofrecen son el cuy chactado, la Pachamanca, entre otros platillos.