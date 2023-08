Tefi Valenzuela llora porque la acusan de ser ‘dama de compañía’ en reality: “Por tener un cuerpo exuberante”

Tefi Valenzuela llora en Hotel VIP | TikTok @hotelvipmx

Stephanie Valenzuela, mejor conocida como ‘Tefi Valenzuela’, tuvo una de sus primeras apariciones en el reality de convivencia ‘Hotel VIP’, el cual se emite por la señal de Canal 5 - Las Estrellas, de México.

Aunque ella tiene cierto nombre en tierras aztecas, luego de su relación con el actor Eleazar Gómez, la modelo peruana afronta otro duro momento en su carrera artística. La cantante de 33 años de edad viene recibiendo burlas por parte de sus compañeros del reality, quienes la confunden - según sus mismas palabras - con una ‘dama de compañía’.

Tefi no soportó más y rompió en llanto con su amiga del show, Vielka Valenzuela, ex Miss República Dominicana.

“Por tener un cuerpo así, yo tengo que ser... que me hagan esas bromas estúpidas, yo nunca les he faltado el respeto a ellos”, se le escucha decir a la peruana, entre sollozos, en uno de los capítulos del programa.

Valenzuela piensa que el tener un “cuerpo exuberante” provoca ese tipo de comentarios ofensivos contra ella.

“Que se burlen de mis cirugías nunca me ha importado, pero lo otro, a ver que te digan ‘prostituta’ entre broma y broma, qué motivo te he dado para que me digas así”, dillorando en la escena que ya es viral en redes sociales.

“Qué saben de mi vida, yo a veces ni vivo mi vida como quisiera por miedo al que dirán, que por un prejuicio externo hagan bromas de esa manera”, agregó entre llanto y llanto.

Tefi Valenzuela llora por burlas que recibe en el reality 'Hotel VIP'

El programa ‘Hotel VIP’ compartió varios momentos donde los participantes lanzaron comentarios agraviantes contra la peruana.

“Ella agarra el mapa mundo y dice ‘hoy me acuesto con este’”; “su mamá sospecha a que usted se la anda cog... varios, así como la Tefi, pura sospecha mamacita, nada es real hasta que se demuestre lo contrario”, mencionaron los concursantes en un capitulo anterior.

¿A qué hora ver ‘Hotel VIP’ y de qué trata?

El pasado miércoles 16 de agosto se estrenó el reality ‘Hotel VIP’ a través de canal 5 - Las Estrellas. Todos los días se emite un capítulo a partir de las 20:00 horas (México) 21:00 horas (Perú).

Hotel VIP tiene una particularidad en la competencia y, a diferencia de ‘La Casa de los Famosos México’ este espacio no tendrá eliminados. Será una convivencia de 16 participantes, quienes vivirán en un hotel de lujo con todas las comodidades que puedan imaginar, pero el reto está en que no tendrán personal de servicio, por lo que todas las tareas del hogar las tendrán que hacer ellos mismos.

Así fue la aparición de Tefi Valenzuela en Hotel VIP. (Canal 5)

Anderson Santamaría es captado besando a Tefi Valenzuela

En julio de 2023, Anderson Santamaría y Tefi Valenzuela fueron captados por una usuaria que caminaba por el mismo lugar y no dudó en enviar las imágenes de este posible nuevo romance. Ambos se encontraban parados frente a un negocio de helados y de un momento a otro, el pelotero abraza por la cintura a la cantante. Ella le da de probar su helado, se dan un beso y continúan las muestras de cariño.

Sin embargo, a los pocos días, la modelo descartó un romance con el futbolista.

Aseguran que Tefi Valenzuela es captada con Anderson Santamaria.

“Pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener, soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, soy muy guapa, quiero tener mil novios más, quiero conocer novios en todas partes del mundo así que no… no me casen”, afirma Valenzuela.