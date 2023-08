‘Ley Gutiérrez’: Congresista impulsa proyecto que anularía pensión por alimentos de su hija

El legislador Paul Gutiérrez (Perú Libre) presentó en julio pasado un proyecto para incorporar la exoneración automática de alimentos, con lo cual eventualmente quedaría sin efecto la aportación económica que debe otorgar a su hija, un monto que asciende al 22% de su salario parlamentario.

Según un informe difundido este martes por el Centro Liber, la iniciativa que impulsa el legislador plantea que el alimentista (persona que es beneficiaria de una asignación para alimentos) no sea mayor de 25 años o no evidencie un promedio ponderado no menor a 13 en sus estudios superiores, los mismos argumentos que empleó en instancias judiciales para dejar de pagar la pensión a su hija.

El portal, un proyecto del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), accedió a expedientes judiciales de un caso que data de 1999. Desde entonces, el diputado ha intentado suspender y exonerar la demanda, por lo menos, en tres ocasiones. La primera fue interpuesta en 2009 ante el Poder Judicial, pero fue declarada infundada.

La segunda, en agosto del 2021, fue declarada inadmisible por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tamburco (en Apurímac, su región natal) por contener diferentes observaciones. Aunque el juzgado le otorgó tres días para subsanar las contemplaciones, el parlamentario no cumplió, de modo que su solicitud fue rechazada y archivada, según el informe.

Documento expuesto por el Centro Liber

El legislador volvió a presentar una tercera demanda en enero de 2022, que sí fue admitida. En mayo de ese año se realizó la audiencia única del caso, donde Gutiérrez argumentó que su hija cumplió la mayoría de edad y sigue estudios superiores con notas desaprobatorias.

La alimentista, por su parte, sostuvo que sus calificaciones se deben a altibajos causados, entre otros motivos, por la carencia de una figura paterna, problemas neurológicos y psicológicos, frustración personal por no estudiar la carrera deseada por falta de apoyo de su padre. Además, mencionó que en ese momento mantenía un promedio ponderado de 11,06.

Tras evaluar las pruebas de ambas partes, el Juzgado de Paz Letrado del Pueblo Joven de Centenario declaró infundada la demanda. Ahora, después de fracasar en la vía judicial, Gutiérrez ha hecho uso de su prerrogativa legislativa para modificar la norma, pese a que, según el artículo 103 de la Constitución, “pueden expedirse leyes porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas”.

Centro Liber se comunicó, sin éxito, con el despacho del congresista. Al igual que Gutiérrez, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), enfrenta una acusación por haber impulsado una ley para que prescriban los delitos de estafa y apropiación ilícita presentados en su contra por la empresa de transportes Waynapicchu.

La Fiscalía ya ha iniciado una investigación preliminar en su contra como presunto autor del delito de concusión, que implica el cobro de impuestos o tasas arbitrarias por parte de una autoridad o funcionario público en provecho propio. La pesquisa también comprende a una de las trabajadoras de su despacho congresal, Phenélope Contreras, “como presunta cómplice”.