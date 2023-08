‘Dachi’: perrita acuchillada permanece en UCI con pronóstico de reservado a crítico

Médico veterinario aseguró que el can no está fuera de peligro porque presenta inflamaciones en varios órganos y tiene las patas traseras paralizadas. (ATV Noticias)

La perrita ‘Dachi’, que fue acuchillada por Alonso Santa Cruz Túpac Yupanqui, de 32 años, fue recibida por otro veterinario el martes 29 de agosto. El médico informó el estado de salud del animal de raza pug en una conferencia de prensa.

Como se sabe, la mañana del 29 de agosto se supo que este sujeto acuchilló a la perrita en el distrito de La Victoria. Él grabó un video del momento en el que la atacaba y lo compartió a través de Facebook.

Luego de que la dueña del animal denunciara este hecho de crueldad, se supo que el sujeto tenía denuncias por hurto agravado y tentativa de violación sexual. Por esto, permaneció detenido en la dependencia policial.

En tanto, ‘Dachi’, quien fue atendida primero por un médico veterinario en Villa El Salvador, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de otra veterinaria, ubicada en Surco.

El médico que viene atendiéndola contó que la sometieron a varios exámenes médicos, como, hemograma completo, bioquímica completa y ecografías.

Perrita 'Dachi' permanecerá en Unidad de Cuidados Intensivos de medicina veterinaria cinco días más.

Tras observar los resultados, el doctor concluyó que la perrita aún está en malas condiciones de salud. Por esto, tres asistentes vienen atendiéndola y esperan su pronta recuperación.

“Su estado de salud es bastante delicado. Decidimos realizar una ecografía abdominal completa, en la cual evidenciamos algunas inflamaciones en su hígado, en su riñón derecho, producto evidentemente de los traumas que tuvo la perrita. Probablemente uno de esos objetos punzo cortantes haya producido esas lesiones a nivel abdominal”, explicó el médico.

Sin embargo, no todo es negativo porque el doctor descartó que la perrita pug esté sufriendo una hemorragia interna.

Pero el diagnóstico más serio es que su vejiga urinaria no está funcionando producto de una lesión en la columna. Por esto, ‘Dachi’ no puede orinar si no la ayudan.

“La vejiga no se está vaciando normalmente por ella sola, por eso es que su columna lumbar hacia las patitas de atrás prácticamente no las siente. Es como si estuviese paralítica, entonces hay que estarle vaciando la vejiga manualmente a medida de que su cuerpecito vaya mostrando mejoría”, mencionó el médico.

‘Dachi’ va a ser examinada en los próximos días en esta veterinaria. Está pendiente que otro médico neurólogo veterinario la examine. Dependerá de los resultados si es que la perrita deberá ser sometida a otros exámenes médicos complementarios.

Sujeto atacó sin piedad a perrita en VES Crédito: WhatApp

Por el momento, aún no se puede afirmar que se encuentra fuera de peligro porque su diagnóstico es crítico. El médico explicó que dependerá de cómo va evolucionando su salud en el área de Cuidados Intensivos para saber si la pug tendrá que recibir más tratamientos.

“Ella no está fuera de peligro, su pronóstico ahorita es de reservado a crítico hasta que pase por lo menos entre 3 y 5 días en UCI de medicina veterinaria, porque dependiendo de cómo vaya a ser su evolución veremos qué parte ha mejorado, qué parte no lo ha hecho, qué parte ha desmejorado. Pero eso depende de la evolución clínica de cada perrito. Dependiendo de cómo va respondiendo entonces decidimos cuál es el tratamiento a seguir”, indicó.

La mascota llegó en estado crítico a esta veterinaria. Según el médico que la atendió, presentaba temperatura baja, deshidratación y dolor.

Está pendiente que el neurólogo descarte fallas en la médula espinal de la perrita.

Mientras tanto, Alonso Santa Cruz Túpac Yupanqui deberá permanecer tras las rejas hasta que el Poder Judicial determine la fecha y hora en la que se realizará la audiencia.

Recordemos que el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal La Victoria- San Luis pidió al juzgado comparecencia restringida para el atacante.