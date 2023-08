Samahara Lobatón oficializa su relación con Bryan Torres con romántico mensaje: “Feliz cumpleaños al mejor novio”

Samahara Lobatón y Bryan Torres- Perú- 29 de agosto- Instagram.

Samahara Lobatón ya no lo oculta más y decidió oficializar su relación con Bryan Torres, mediante algunas publicaciones en su cuenta de Instagram. La fiesta de cumpleaños del cantante fue el momento perfecto, para que la hija de Melissa Klug confirme su romance.

Te puede interesar: Bryan Torres y su polémico comentario sobre Samahara Lobatón: “Hay que pulirla nada más”

La joven influencer dedicó unas emotivas palabras al líder ‘Los de la Caliente’ por su onomástico número 32 años, en su plataforma digital.

“Feliz cumpleaños al mejor novio. Que sigas cumpliendo todos tus sueños”, fue lo que escribió la hija de Abel Lobatón adjuntando varias fotos románticas de ambos.

Samahara Lobatón- Bryan Torres- Perú - 29 de agosto- Instagram.

Luego de dos meses que fueron captados juntos por las cámaras de Amor y Fuego, donde Samahara se quedó en el departamento del amigo íntimo de Jefferson Farfán, la rebelde hija de Melissa Klug decidió por fin oficializar su romance con el salsero.

Te puede interesar: Samahara Lobatón aún no hace oficial su relación con Bryan Torres: “No tengo novio, pero no estoy soltera”

Por varias semanas se especuló que Samahara estaría saliendo con el amigo de Jefferson Farfán como parte de una estrategia para promocionar la orquesta de salsa de este último; sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, la parejita se ha lucido en muchas ocasiones juntos y han desmentido dicha hipótesis.

Además, publicaron una imagen cariñosa de ambos donde el músico abraza tiernamente a la exchica reality, pero hasta ese momento no confirmaban su amorío. Inclusive los seguidores de Lobatón le preguntaron cuál era su estado civil y la joven dio una respuesta ambigua.

Te puede interesar: Bryan Torres se deja ver haciendo las tareas del hogar para tener a Samahara Lobatón feliz: “Mi mujer me gobierna”

¿Aún sigues soltera?”, fue la consulta que le hizo uno de sus fanáticos a la modelo mediante sus historias de Instagram. La influencer no dudó en responder, dejando más sorprendidos con la nueva respuesta. “No tengo novio, pero no estoy soltera. Ja,ja,ja es confuso”, agregó la excombatiente sobre su relación con el salsero.

Como se recuerda, Samahara Lobatón inició este romance luego de que terminó su compromiso con el padre de su hija, Yonathan Horna más conocido como Youna.

“Hoy he dado por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación. Gracias a todos ustedes que me siguen con tanto cariño y amor hacia mí y mi hija. Realmente estoy agradecida”, publicó el pasado 11 de junio.

Samahara Lobatón tiene domingo familiar con Bryan Torres | Instagram -/América TV / Composición Infobae

Youna no aprueba que Bryan Torres se mantenga cerca de su hija

Luego de que Samahara Lobatón regresó a Lima junto a su hija, Yonathan Horna comenzó a acusarla de haber sido infiel y no ser una buena madre como todos lo imaginan.

Por otro lado, la engreída de Melissa Klug comentó que el barbero no cumplía con depositar la pensión completa para su niña. Pero entre las acusaciones de Youna, resaltó que la exchica reality obligaba a su pequeña compartir tiempo con un hombre desconocido como Bryan Torres.

A pesar de que Youna le pidió a Samahara que su hija no conviva con Bryan Torres porque es un hombre que no conoce. “Lo único que le reclame fue que debería cuidarla porque yo no sé absolutamente nada de él y lo único que busco es cuidar a mi hija”, explicó en un enlace con el programa de Magaly Medina.

Sin embargo, durante el fin de semana pasado, Samahara compartió junto a su pequeña, su novio Bryan Torres, su hija y sus familiares un paseo familiar en un fundo alimentando a los animalitos de una granja y además realizaron actividades recreativas.