Sigrid Bazán: allegada a alcalde de Comas pide disculpas a congresista por llamarla “terrorista”

Parlamentaria de Cambio Democrático recibió unas disculpas escritas por parte de mujer que la insultó. | Crédito: Infobae Perú / Camila Calderón

El pasado 21 de agosto, la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) denunció que personal de la Municipalidad de Comas impidió que lleve a cabo su función fiscalizadora y se concrete una reunión para la que había enviado distintos oficios a propósito de la semana de representación. Entre el “trato hostil, violencia verbal y actitudes matonescas” que recibió, identificó a Ana Beatriz García, quien en el 2018 se desempeñaba como Subgerente de Trámite Documentario y Archivo, y en el lugar le gritó “terrorista”.

“La señora Ana Beatriz García se acaba de rectificar por las mentiras que dijo sobre mi persona durante mi visita a Comas y que malintencionadamente fueron replicadas en las redes sociales del alcalde de Comas, Ulises Villegas. ¡Basta de terruqueo!”, escribió la parlamentaria a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En la carta notarial remitida a la comunicadora, la allegada al alcalde expresó sus disculpas “por la actitud asumida por mi parte, la cual lamento sinceramente y que me sirven de lección para mi comportamiento en el futuro”, y la difusión de sus palabras en redes sociales.

“No ha sido mi intención perjudicar su imagen y reputación, así como también se me visualice por la opinión pública como una persona diferente a la que soy, ya que no actúo habitualmente de esa forma”, agregó Beatriz García.

Documento recibido por la congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú | Sigrid Bazán

Como se recuerda, en diálogo con RPP, la congresista contó que la los presentes la insultaron y llegó “el jefe de Seguridad de la municipalidad, quien no hace absolutamente nada. Los serenazgos que estaban ahí les cierran el paso a mis asesores y dejan a la señora acercarme a cinco centímetros a gritarme al rostro”.

“Esto comenzó con violencia verbal y, gracias a Dios, no ha pasado a violencia física, porque, las actitudes matonescas que yo he visto el día de hoy, nunca [las he presenciado] en ninguna municipalidad. […] Entonces, sí se ha sentido como una emboscada al final”, mencionó.

Todo ello, cuando Bazán acudió al municipio “junto a miembros del Frente de Comerciantes y Emprendedores del distrito de Comas” para entablar un diálogo y formalizarse. “Pero ¿qué recibimos? Trato hostil de su personal, a pesar de haber gestionado la reunión desde hace casi dos semanas. ¡Una total falta de respeto! Lamentamos la poca disposición de la comuna para abrir el diálogo y buscar una solución para estos comerciantes”, indicó.

Sigrid Bazán denuncia trato hostil de parte del personal de la municipalidad de Comas| Sigrid Bazán

Frente al impasse, el Poder Legislativo emitió un comunicado y recordó que “según lo establecido en el artículo 23, inciso f, del Reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, los congresistas están para atender las denuncias debidamente sustentadas de la población y fiscalizar a las autoridades para contribuir a mediar entre los ciudadanos”.

“Para el cumplimiento de esta obligación, los titulares de las entidades de la administración pública, dentro del marco de la ley, deben brindar las facilidades del caso”, puntualizó.

Cabe mencionar que la Municipalidad de Comas no se quedó con los brazos cruzados y elaboró un TikTok donde ridiculiza la visita de Bazán. Al mismo estilo de la ‘Casa de Magaly’, se le cuestionó su visita. “Ojo, venir a defender lo indefendible con aires de diva no es recomendable y como dice el ‘tesorito’ [dónde sacó el dinero para su departamento]”, dijeron.

Alcalde de Comas responde a congresista Sigrid Bazán por TikTok| Ulises Villegas

¿Qué otros funcionarios fueron señalados?

La parlamentaria denunció la presencia de otras cuatro personas “del área de imagen” que la grabaron y le preguntaron por cosas que no tienen nada que ver con su labor. “Un funcionario de la municipalidad no me va a venir a mí a hacer entrevistas sobre temas que yo he tratado con la prensa y públicamente cuando su trabajo no es ese”, declaró en Canal N.

En ese sentido, no descartó querellarlos “porque han puesto en peligro […] hemos tenido a serenos que permitían el ingreso de esta señora y otra más, quienes bloquean el ingreso de mi seguridad que es un suboficial de la Policía”.