Milena Warthon, el lanzamiento de su tema ‘Las Hijas del Sol’ y lo que piensa de la lista Forbes Perú

Milena Warthon habla de la ausencia de Magaly Medina y Gisela Valcárcel en la lista Forbes Perú. Composición Infobae

Milena Warthon crece a pasos agigantados. Después de llegar a Perú con una Gaviota de Plata de Viña del Mar, la cantante peruana no se ha quedado con los brazos cruzados. Ha seguido con sus lanzamientos y concepto musical. El sábado 26 de agosto estrenó su canción ‘Hijas del Sol’, logrando ser tendencia en YouTube en menos de doce horas.

Esta alegría llega después de recibir la noticia de que fue considerada en ‘La lista de las 50 mujeres más poderosas de Perú', según Forbes. En esta selección vemos también a la actriz Gianella Neyra.

“La acogida que ha tenido mi canción me llena de una felicidad inmensa. Ver cómo la gente se conecta con mi música y la abraza con tanto entusiasmo es realmente gratificante”, señaló Milena Warthon a Infobae Perú. “Cada vez que escucho a alguien tarareando la melodía o compartiendo sus pensamientos sobre la canción, siento que logro transmitir un mensaje poderoso de alguna manera única”, acotó con gran emoción al darse cuenta de que su tema se estaba posicionándose en poco tiempo como uno de los videos más vistos en YouTube.

Milena Warthon emocionada después de lograr ser tendencia con su nuevo tema 'Las Hijas del Sol'. Cortesía Prensa Milena Warthon.

Pese a las críticas que ha recibido por algunos detractores, Milena Warthon señala que ella no callará lo que piensa y lo seguirá reflejando en sus canciones, donde resalta a la mujer y sus raíces.

“Al lanzar este tema, mi objetivo principal era plasmar en música un sentimiento profundo de empoderamiento femenino. Quería que ‘Hijas del Sol’ representara la fuerza que surge de la unión entre mujeres y la determinación de luchar por un mundo más justo y equitativo. La canción es un recordatorio de que, juntas, tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo y desafío que se nos presente. La sociedad aún enfrenta muchas injusticias y desigualdades de género, y espero que esta canción inspire a las mujeres a alzar su voz y a apoyarse mutuamente en la lucha por un cambio positivo”, indicó a este medio, en referencia a su canción interpretada con Eva Ayllón y Renata Flores.

La ausencia de Magaly Medina y Gisela Valcárcel en la lista Forbes Perú

El pasado 18 de agosto, la revista Forbes Perú lanzó su segunda edición de su lista de ‘Las 50 mujeres más poderosas de Perú', donde no aparecen las dos mujeres más fuertes de la televisión, Magaly Medina y Gisela Valcárcel. En la relación podemos ver a la intérprete de ‘Warmisitay’ y a Gianella Neyra.

La sorpresa no se hizo notar y muchos se preguntaron qué pasó con los llamados monstruos de la televisión. Ante ello, Infobae Perú se comunicó con la periodista y conductora de ATV. “Esta lista me parece que es a dedo. A mí no me molesta. Yo salgo a la calle y sé que las personas me reconocen y ven mi programa, que se divierten conmigo. Los títulos me los pone la gente, no ninguna entidad, ni una revista, ni una publicación”, fueron las palabras de Magaly Medina.

Si bien es cierto, una lista tampoco cambia la carrera de Milena Warthon, la cantante indicó que para ella fue muy grato recibir este reconocimiento.

“La noticia de ser reconocida como una de las mujeres más poderosas en Perú, según Forbes, me dejó abrumada de emoción. Sentir que mi trabajo y mi compromiso están siendo reconocidos a ese nivel es un honor indescriptible. Cada paso que he dado en mi carrera ha sido impulsado por mi pasión por la música y por empoderar a las mujeres. Este reconocimiento no solo es un logro personal, sino también una oportunidad para seguir inspirando a otras mujeres a perseguir sus sueños y aspiraciones”, señaló a Infobae Perú.

Milena-Warthon-Gianella-Neyra-Lista-Forbes-28-agosto

Respecto a Magaly Medina y Gisela Valcárcel, la cantante fue bastante clara al indicar que el hecho que no estén en la lista no la hace sentir ni más ni menos que ellas.

“La ausencia de Magaly y Gisela Valcárcel en este contexto no cambia mi enfoque ni mi responsabilidad. Siempre he creído que mi trabajo como artista lleva consigo una carga de responsabilidad hacia mis seguidores y hacia la sociedad en general. Ser parte de la lista de mujeres poderosas es un símbolo de que estoy en el camino correcto, pero mi compromiso con mi arte y con las causas que defiendo sigue siendo igual de fuerte. Mi responsabilidad no se basa en comparaciones, sino en mi propia visión y valores”, concluyó.